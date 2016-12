Mangiacapre s'accontenta del bronzo

- Niente finale pernel torneo olimpico di pugliato della categoria superleggeri (64 kg). Il boxeur azzurro, infatti, è stato sconfitto in semifinale da: 15-8 (3-2, 7-4, 5-2) il punteggio a favore del cubano. Una piccola delusione per "Matrix", che comunque si è consolato con la medaglia di bronzo, assegnato a entrambi gli sconfitti. E' la 20.a medaglia italiana a Londra, la prima che arriva dalla boxe.

Una lezione severa per Mangiacapre, originario di Marcianise e tesserato per il Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre di Roma, che nella seconda e nella terza ripresa ha ceduto alla distanza. Sotolongo in finale affronterà l'ucraino Berinchyk per la medaglia d'oro.

"Sono quasi soddisfatto, è stato amaro scendere dal ring così, mi ero abituato ad avere due o tre giorni di recupero, ma stavolta ho risentito del match di mercoledì. Sono soddisfatto per la mia prima Olimpiade, mi rifarò nel 2016 - ha commentato Mangiacapre - . Se non sei consapevole dei tuoi mezzi e non sei sicuro, non vai da nessuna parte. L'unica cosa che mi preoccupava era il fisico, perché se non recuperi la condizione tra un incontro e l'altro non puoi fare bene. Che messaggio mando a Marcianise? Li ringrazio tutti per avermi sostenuto, ma per adesso si devono accontentare del bronzo".