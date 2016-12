Giorno 14,i risultati degli azzurri

TUFFI: ELIMINATI DELL'UOMO E CHIARABINI

Si ferma al turno preliminare l'avventura di Dell'Uomo e Chiarabini nei tuffi dalla piattaforma. Francesco Dell'Uomo si e' classificato al ventisettesimo posto con 370.25 punti precedendo Andrea Chiarabini con 367.75. Al comando il cinese Bo Qiu con 563,70, davanti al connazionale Yue Lin 532.15 ed al tedesco Sascha Klein, terzo con 525.05. Per la semifinale di domani si sono qualificati i primi diciotto.



TAEKWONDO: SARMIENTO DI BRONZO

Mauro Sarmiento ha conquistato la medaglia di bronzo del taekwondo, categoria 80 chili, a Londra 2012. L'azzurro ha vinto la sua finale per il terzo gradino del podio contro l'afgano Nesar Ahmad Bahawi.



ATLETICA: ROMAGNOLO ULTIMA NEI 5000

L'azzurra Elena Romagnolo e' giunta ultima nei 5000 metri femminili vinti dall'etiope Meseret Defar ha vinto l'oro nella finale olimpica dei 5.000 metri, ai Giochi di Londra, con il tempo di 15'04''25. L'argento e' andato alla keniana Vivian Jepkemoi Cheruiyot, il bronzo all'altra etiope Tirunesh Dibaba, gia' vincitrice dei 10.000.



PALLAVOLO: ITALIA BATTUTA DAL BRASILE

L'Italia della pallavolo maschile si ferma in semifinale nel torneo olimpico di Londra. Gli azzurri sono stati sconfitti dal Brasile per 3-0 (25-21, 25-12, 25-21). L'Italvolley giochera' la finale per il bronzo contro la Bulgaria. Il Brasile, invece, affrontera' la Russia nella finale per il gradino piu' alto del podio olimpico.



PALLANUOTO: ITALIA IN FINALE

La Nazionale maschile di pallanuoto si e' qualificata per la finale del torneo olimpico di Londra 2012. Alla Water Polo Arena, gli azzurri del ct Campagna, campioni del mondo in carica, hanno superato in semifinale la Serbia per 9-7 (4-2, 2-2, 2-1, 1-2) proprio nel remake dell'ultimo atto di Shanghai. Per l'Italia, dunque, e' argento sicuro ed un podio che non arrivava da Atlanta 1996 (bronzo). In precedenza, tre ori (Londra 1948, Roma 1960, Barcellona 1992), un argento (Montreal 1976) e un altro bronzo (Helsinki 1952). Domenica la finale alle ore 15.50 locali (le 16.50 in Italia) contro la Croazia dell'ex ct Rudic.



ATLETICA: 4x100 UOMINI ELIMINATA

Ottavo posto in semifinale e conseguente eliminazione per la nostra staffetta 4x100 (Collio, Riparelli, Manenti Cerutti) che ha chiuso con il tempo di 38"58. Vittoria per la Giamaica, pur priva di Usain Bolt, con il tempo di 37"39



ATLETICA: 4x400 DONNE SUBITO FUORI

Italia eliminata nelle batterie della staffetta 4x400 femminile. Le azzurre Chiara Bazzoni, Maria Enrica Spacca, Elena Maria Bonfanti e Libania Grenot hanno concluso con il settimo tempo (3:29.01). Il miglior crono della batteria è stato realizzato della Giamaica (3:25.13) davanti a Ucraina (3:25.90) e Francia (3:25.94), tutte qualificate.

PUGILATO: RESPINTO RICORSO, RUSSO UFFICIALMENTE IN FINALE

Clemente Russo e' ufficialmente nella finale olimpica dei pesi massimi del torneo pugilistico di Londra 2012. E' stato infatti respinto dalla commissione competizioni dell'Aiba il ricorso presentato dall'Azerbaigian relativo al verdetto favorevole (15-13) all'azzurro contro Teymur Mammadov.



TAEKWONDO: SARMIENTO SCONFITTO, NIENTE FINALE

Mauro Sarmiento perde la semifinale di taekwondo -80 kg con lo spagnolo Garcia Hemme, vincitore per 2-1 (0-0, 0-1, 1-1 i risultati dei tre parziali). L'azzurro sarà ora ripescato nel tabellone che assegnerà la medaglia di bronzo.



PUGILATO: RUSSO VA PER L'ORO

Continua l'avventura olimpica di Clemente Russo: è finale. Nella categoria 91 kg il pugile azzurro ha battuto in semifinale l'azero Taymur Mammadov per 15-13. Grande terzo round per il campano che ha piazzato un parziale di 9-4 e ha recuperato i tre colpi di svantaggio, cumulati nelle due riprese precedenti. Ora per la medaglia d'oro sfiderà il campione del mondo, l'ucraino Oleksandr Usyk.

RITMICA: ITALIA SECONDA NELL'ALL AROUND

C'è ancora soltanto la Russia (56.375) davanti alle nostre Farfalle della ginnastica ritmica. Le azzurre sono al secondo posto a quota 55.800 punti. Terzo posto per la Bielorussia con 54.750.

TAEKWONDO: SARMIENTO IN SEMIFINALE

Continua l'avventura del nostro Sarmiento ai Giochi. L'azzurro ha battuto 2-1 l'azero Azizov e si è qualificato per la semifinale nella categoria -80 Kg

PUGILATO: MANGIACAPRE KO E BRONZO

Vincenzo Mangiacapre è stato sconfitto nella semifinale del torneo olimpico di boxe nella categoria dei superleggeri (64 kg) e conquista così la medaglia di bronzo. L'azzurro è stato eliminato dal cubano Iglesias, che si è imposto per 15-8 (3-2, 7-4, 5-2 i parziali).

RITMICA: CANTALUPPI, NIENTE FINALE

Niente finale olimpica nella ginnastica ritmica per Julieta Cantaluppi. L'azzurra ha infatti chiuso al 16° posto la gara di qualificazione (105.275 il punteggio finale), a fronte di dieci posti disponibili per la gara che assegnerà le medaglie. La sette volte campionessa italiana, figlia e allieva dell'ex campionessa del mondo alla fune, la bulgara Kristina Ghiurova, ha chiuso con due ottime prove alle clavette (26.850) e al nastro (26.550). Prima al termine delle qualificazioni è la campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica, la russa Evgenia Kanaeva (116.000), davanti alla connazionale Daria Dmitrieva (114.525) e all'azera Aliya Garayeva (111.850). Se la Kanaeva vincesse la competizione sarebbe la prima ginnasta al mondo a conquistare per due volte l'oro olimpico.

NUOTO: 10 KM, CLERI DICIASSETTESIMO

Valerio Cleri ha chiuso al diciassettesimo posto la maratona di 10 km di nuoto, a 1'34" dal vincitore, il tunisino Oussama Mellouli, che ha chiuso in 1h49'55". Argento al tedesco Thomas Lurz, bronzo e al canadese Richard Weinberger.

VELA: 470 DONNE, ITALIA QUINTA

Nuova Zelanda medaglia d'oro al termine della regata decisiva nel 470 donne. L'equipaggio formato da Jo Aleh e Olivia Powrie ha chiuso il programma di gara sul campo di regata di Weymouth and Portland davanti alla Gran Bretagna (Saskia Clark e Hannah Mills), argento, e all'Olanda (Lobke Berkhout e Lisa Westerhof), bronzo. Le italiane Giulia Conti e Giovanna Micol hanno chiuso l'ultima regata al secondo posto, ma in classifica generale devono accontentarsi della quinta piazza.

VELA: NEL 470 L'ITALIA E' QUARTA

Gli australiani Mathew Belcher e Malcolm Page hanno vinto la medaglia d'oro nella vela, classe 470. Medaglia d'argento per la Gran Bretagna con Stuart Bithell e Luke Patience, bronzo all'Argentina con Lucas Calabrese e Juan De la Fuente. Quarto posto per l'Italia con Gabrio Zandonà e Pietro Zucchetti. Nella medal race, primo posto per i croati Sime Fantrela e Igor Marenic, davanti proprio agli australiani. I due azzurri sono giunti sesti.

CANOA: MURABITO ELIMINATA

Norma Murabito è stata eliminata nelle batterie della canoa, K1 200 metri, alle Olimpiadi di Londra. La 24enne azzurra è giunta settima nella sua batteria con il tempo di 43"820. Alle semifinali accedono le prime sei di ogni serie, con la Morabito esclusa per mezzo secondo.



TAEKWONDO: SARMIENTO AI QUARTI

Mauro Sarmiento ha superato il primo turno del torneo olimpico di taekwondo -80 kg approdando ai quarti di finale. L'atleta azzurro ha battuto l'atleta del Kyrgyzstan Rasul Abduraim per 5-1 (1-0, 1-0, 3-1 i risultati dei tre round). Ai quarti di finale, l'italiano affronterà l'azero Ramin Azizov.



E' IL GIORNO DELLE MEDAGLIE

Venerdì particolarmente intenso per i nostri portacolori. Si parte con Sarmiento nel Taekwondo e si finisce con Italvolley e Settebello a caccia della qualificazione alla finale olimpica rispettivamente contro Brasile e Serbia. Nel mezzo semifinali per i nostri tre pugili: Mangiacapre, Russo e Cammarelli sono già sicuri di una medaglia, ma proveranno a centrare la finale "alzando l'asticella" verso argento e oro. Da non perdere anche la finale del 470 di vela, con i nostri azzurri che partono dal quarto posto (lotta a due con l'Argentina per il bronzo) e le Farfalle della ritmica, in pedana per la seconda prova dell'All Around