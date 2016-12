Straordinario Donato, bronzo nel salto triplo

foto SportMediaset Correlati SUL PODIO A 35 ANNI

IL MEDAGLIERE 10:29 - Fabrizio Donato ha vinto la medaglia di bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Londra. L'azzurro è salito sul podio grazie alla misura di 17,48 ottenuta al quarto tentativo. Donato ha chiuso dietro agli statunitensi Christian Taylor, oro in 17,81, e Will Claye, argento in 17,62. Quarto posto per l'altro azzurro in gara, Daniele Greco con la misura di con 17,34. Per l'Italia si tratta della prima medaglia che arriva dall'atletica. ha vinto la medaglia di bronzo nelalle. L'azzurro è salito sul podio grazie alla misura di 17,48 ottenuta al quarto tentativo. Donato ha chiuso dietro agli statunitensi, oro in 17,81, e, argento in 17,62. Quarto posto per l'altro azzurro in gara,con la misura di con 17,34. Per l'Italia si tratta della prima medaglia che arriva dall'atletica.

Prima di oggi l'Italia aveva conquistato una sola medaglia olimpica nel triplo con Giuseppe Gentile, bronzo a Città del Messico nel 1968. Donato, 35enne di Latina, aggiunge così il prestigioso bronzo alle Olimpiadi di Londra all'oro conquistato agli Europei di Helsinki lo scorso 30 giugno.

"E' stata una gara difficile dopo un ultimo mese difficile per me, con problemi prima alla schiena e poi al tendine. Ho anche dovuto prendere un antidolorifico, e mi faceva male ad ogni appoggio". "Non ho ancora realizzato cos'è successo, anche se forse avrei potuto fare qualcosa di meglio. L'età non c'entra nulla, se stai bene, stai bene - prosegue Donato - se non avessi avuto la mia famiglia vicina, non ce l'avrei fatta, perché nei momenti di difficoltà solo loro sanno tirarti su. Ringrazio anche le Fiamme Gialle, che mi hanno salvato da decisioni strane che mi sono passate per la testa". "Questa medaglia dimostra che con dedizione e amore per lo sport si può ottenere tutto, io mi diverto a fare atletica. Lo sport è un gioco: se si riesce bene, e se no, va bene lo stesso".