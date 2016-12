200 metri, Usain Bolt oro e leggenda

- Finisce proprio come nei. Nella finale dei 200 metrit conquista la medaglia d'oro chiudendo la sua prova con il tempo di 19"32. Alle sue spalle il connazionale. Ma è tris per lache vince anche il bronzo grazie a. Con quattro ori olimpici individuali Bolt diventa il primo atleta di sempre a centrare la doppietta 100-200 in due Olimpiadi consecutive.

Con l'oro di nei 200, Usain Bolt entra nella leggenda dell'atletica. Il primo posto gli regala, infatti, la seconda doppietta olimpica nei 100 e nei 200, dopo quella di Pechino del 2008.

Bolt è partito velocissimo, è rimasto sempre saldamente in testa, anche se alla fine non si è potuto concedere il suo tradizionale rallentamento, tallonato com'era dal giovane connazionale Yohan Blake. Vittoria e oro olimpico in 19" 32 su Blake (19" 44, medaglia d'argento) e Warren Weir (19" 84).

Alla fine Bolt si è concesso uno dei suoi siparietti, facendo alcune flessioni prima di ricevere l'abbraccio e le congratulazioni dei suoi connazionali. Ma non prima di essersi cinto le spalle con la bandiera giamaicana. Arrivato, poi, davanti ai fotografi, ha 'scippato' la macchina fotografica a uno di loro, ha scattato qualche foto ai compagni di squadra.

"ORA MI SENTO UNA LEGGENDA"

''Ero venuto qui per vincere l'oro, cin sono riuscito. Ora sono una leggenda, mi sento il più grande atleta vivente''.