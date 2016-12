Nuoto, Martina Grimaldi vince il bronzo

Per l'Italia si tratta della prima medaglia in questa disciplina e della 18.ima di queste Olimpiadi (21 con le tre sicure della boxe).

"Con queste soddisfazioni va via anche la fatica - ha detto l'azzurra al termine della gara -: fra un po' comunque crollerò. Sono molto contenta. Alla fine ho dovuto stringere i denti, per mantenere il bronzo e per tenere dietro le avversarie. Poi ho toccato per terza e ho fatto un urlo liberatorio dopo una stagione intensa. Ci speravo tanto: era difficile comunque".



Martina ha poi spiegato : "Spero di avere regalato emozioni a tutti. Dedico il bronzo ai miei due allenatori, ai miei genitori, ai miei zii, a tutti i miei amici, alle Fiamme Oro e alla mia squadra di Bologna".

E ancora: "E' una medaglia pesante in tutti i sensi. Sono un po' spaesata. Non riesco ancora a realizzare quello che ho fatto. Ho potuto solo inviare un po' di baci agli allenatori e ai parenti in tribuna. Sono contenta: i sacrifici vengono sempre ripagati se si dà il 110%. Tutte le gare finiscono con volate ormai: sono riuscita a tenere dietro la quarta e quindi sono felicissima per questo bronzo", ha concluso l'azzurra.



Queste le prime dieci classificate:

1. Eva Risztov (Ung) 1h57'38.2

2. Haley Anderson (Usa) 1h57'38.6

3. Martina Grimaldi (Ita) 1h57'41.8

4. Keri-Anne Payne (Gbr) 1h57'42.2

5. Angela Maurer (Ger) 1h57'52.8

6. Ophelie Aspord (Fra) 1h58'43.1

7. Olga Beresnyeva (Ucr) 1h58'44.4

8. Erika Villaecija Garcia (Spa) 1h58'49.5

9. Jana Pechanova (Cze) 1h58'52.8

10. Anna Guseva (Rus) 1h58'53.0