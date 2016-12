Canoa, Josefa Idem sfiora il podio e lascia

''Sono dispiaciuta perche' questa era la mia ultima, ma sono anche contenta per essere arrivata cosi' vicina al podio", ha premesso la grande canoista italo-tedesca, prima di addentrarsi nelle dichiarazioni che per tanti anni - fortunatamente - ha rimandato: "Ora basta, veramente basta, il mio sogno e' essere a Rio per raccontare le imprese gli altri, è tempo di lasciare spazio ai più giovani. E' il momento di voltare pagina, è stata una bella carriera, è stato bello sognare insieme - ha continuato rivolgendosi agli italiani - , tanti hanno tifato per me, voglio ringraziare tutti per il loro sostegno. Anche quando non ho ottenuto risultati, ho sempre trovato persone che mi hanno supportato, mai qualcuno malizioso, che mi invitasse a smetterla, a lasciare perdere. Spero di aver ispirato i giovani, ma spero soprattutto di essere stata fonte di ispirazione per la mia generazione, quella tra i 40 e i 50 anni: non è mai troppo tardi per sognare, non è mai troppo tardi per mettersi in moto. Questo è il messaggio che mando a chi ha la mia età".



"ALTRO CHE SPREAD, LA MIA ITALIA E' GRANDE"

Josefa ha avuto poi modo di tornare sul suo ritiro, le sue emozioni e tanti pensieri sulla vita sua e del Paese nella conferenza stampa convocata dopo la gara. E, ancora, è stata tutto meno che banale o scontata: "Non siate tristi per me'', ha esordito: in compenso, piangeva lei. ''Ora voglio scrivere storie di sport, storie di perdenti - ha continuato la campionessa - questo è il momento di smettere, era diventata troppo dura. Spero che questo sia un quinto posto che possa ispirare: ai nostri giovani dobbiamo dare un progetto, la gioia di inseguire un futuro. Alla faccia dello spread - ha aggiunto l'azzurra, lei, nata, cresciuta e vissuta a lungo in Germania - noi italiani siamo molto, molto meglio di quello che crediamo. Siamo davvero forti, siamo grandi''.

"BEPPE GRILLO? UN PATACCA"

Attenzione, magari Beppe Grillo potrebbe considerarla troppo nazionalista: "Beppe Grillo? E' un 'patacca' ''. Lui coglie i momenti per avere visibilita' e fare scalpore. Tra l'altro questa e' una nazionale con un'alta percentuale di atleti nati altrove. Siamo un paese che si emoziona per le Olimpiadi, ma non per questo andiamo a invadere e a fare delle guerre. Non sta neanche bene denigrare i sogni degli atleti e la gioia di gente che in questo periodo sta vivendo la crisi".