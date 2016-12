Boxe, medaglia sicura per Mangiacapre

foto SportMediaset 12:29 - Arriva un'altra medaglia per l'Italia dal pugilato. Ce la porta Vincenzo Mangiacapre, che si è qualificato per le semifinali del torneo olimpico di boxe nella categoria dei superleggeri (64 kg) e si è assicurato così almeno il bronzo. Il pugile di Marcianise, tesserato per il Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre di Roma, ha eliminato ai quarti il kazako Daniyar Yeleussinov per 16-12 (5-4, 4-3, 7-5). Ora se la vedrà con il cubano Sotolongo. - Arriva un'altra medaglia per l'Italia dal pugilato. Ce la porta Vincenzo Mangiacapre, che si è qualificato per le semifinali del torneo olimpico di boxe nella categoria dei superleggeri (64 kg) e si è assicurato così almeno il bronzo. Il pugile di Marcianise, tesserato per il Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre di Roma, ha eliminato ai quarti il kazako Daniyar Yeleussinov per 16-12 (5-4, 4-3, 7-5). Ora se la vedrà con il cubano Sotolongo.

"I primi trenta secondi sono stati di studio perché non lo conoscevo e poi ho iniziato a entrare nel match. Io sono testardo e quando punto un obiettivo voglio arrivare fino in fondo. Il mio obiettivo qui è vincere l'oro", ha spiegato poi Vincenzo Mangiacapre appena sceso dal ring.



"Per me l'Olimpiade è come un torneo regionale, non mi emoziono più di tanto, negli ultimi due anni ho trovato convinzione nei miei mezzi ed ecco i risultati". Soddisfatto anche il ct Francesco Damiani: "E' stata una prestazione fantastica, questo ragazzo è uno spettacolo, ha fatto quello che ci aspettavamo. Ci ha messo il cuore, deve lavorare sul fiato, ma quando colpisce fa male".