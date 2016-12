"Non approvo Alex ma lo amo"

foto SportMediaset 13:55 - Era l'unica a non aver ancora parlato. Carolina Kostner rompe il silenzio sulla bufera che ha coinvolto Alex Schwazer, il suo fidanzato marciatore, oro a Pechino 2008, escluso dalle Olimpiadi di Londra per positività all'Epo: "Non approvo quello che ha fatto, ma io voglio bene ad Alex - ha dichiarato la campionessa di pattinaggio all'Ansa - In questo momento non posso che stargli vicino". Carolina è rimasta a Oberstdorf insieme ai suoi genitori. - Era l'unica a non aver ancora parlato.rompe il silenzio sulla bufera che ha coinvolto, il suo fidanzato marciatore, oro a Pechino 2008, escluso dalleper positività all'Epo: "Non approvo quello che ha fatto, ma io voglio bene ad Alex - ha dichiarato la campionessa di pattinaggio all'Ansa - In questo momento non posso che stargli vicino". Carolina è rimasta a Oberstdorf insieme ai suoi genitori.

Avevano detto fosse molto arrabbiata con il suo Alex ma per nulla intenzionata ad abbandonarlo in questo momento così difficile. Nonostante il terribile errore, nonostante le tante bugie raccontate dal suo fidanzato, come lo stesso Schwazer ha ammesso nel corso della conferenza stampa di Bolzano, per nascondere la sconvolgente verità. Quella di essere ricorso al doping per riuscire a vincere ancora. Carolina non scappa ma si batte: questa volta è la gara più difficile.