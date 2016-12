Pallanuoto, Italia in semifinale

Impresa straordinaria della nostra nazionale di pallanuoto. Ilha infatti strappato il pass per la semifinale, dove incontrerà la fortissima, dopo aver battuto, ovvero i campioni olimpici in carica nonché la squadra più titolata della storia. Gli ungheresi, che ci batterono un anno fa nella finale di Shanghai di Coppa del Mondo, sono fuori dalle medaglie. Tra i nostri, enormi

Super-soddisfatto, ovviamente, il ct azzurro Campagna: "Lo sapevo che questa squadra sarebbe venuta fuori nel corso del torneo, ma aspettiamo a definire questa vittoria un'impresa perché se non vinciamo in semifinale tutto si dimentica". "L'Italia è stata perfetta, forte fisicamente contro una squadra come l'Ungheria, diciamo che li abbiamo fatti cuocere nel loro brodo - ha proseguito Campagna ai microfoni della Rai -. Ho capito che potevamo vincere la partita negli ultimi secondi quando ci hanno fischiato un'espulsione a favore, ma la gara è stata in equilibrio fino alla fine". Campagna non si accontenta: "Avevo detto ai ragazzi che nelle ultime tre partite dovevano dare tutto", la prima è andata, gli azzurri non l'hanno deluso.