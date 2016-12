Ukhov, dalla sbronza in pedana all'oro olimpico

- Nel lontano 2008, un ragazzo russo di appena 22 anni e grande promessa dell'alto, si presentò in pedana alcompletamente sbronzo. Si appoggiò a un ostacolo per reggersi in piedi prima della ricorsa, poi staccò a due metri dall'asticella. Finì con il passarvi sotto. Quel ragazzo si chiamaed è il nuovo campione olimpico di salto in alto.gli donato il sorriso e ridato una reputazione.

Di lui si dice che sia un gran bevitore. Di vodka soprattutto. Quella sera del 4 settembre 2008 era molto amareggiato a causa della rottura con la fidanzata. Così, prima di scendere in pista, fece abuso di vodka e red bull a bordo pista. Poi arrivò la figuraccia, che da un lato gli costò le risate del pubblico, dall'altro il richiamo - forte - della Federazione russa e della federazione internazionale. Nessuna squalifica (perché il regolamento non la prevedeva, ndr), solo una richiesta di scuse per il suo comportamento.

Scuse accettate e carriera totalmente rilanciata. Anche se Ukhov è uno capace di prendere fino a 20 chili quando è lontano dagli allenamenti, la sua grande predisposizione alla disciplina (anche se inizialmente lanciava il disco) lo rende imbattibile nelle giornate di grazia. Come quella andata in scena martedì allo stadio Olimpico di Londra: il russo, con la misura di 2,38 metri, ha battuto lo sfortunato americano Kynard, fermo a 2,33 reduce da un solo errore in gara. Ivan, già d'oro agli Europei e ai Mondiali indoor nel 2010 e nel 2011, conquista un'altra medaglia prestigiosa. Quella che, forse, cancellerà una volta per tutte la fastidiosa reputazione di bevitore accanito.

