L'Italvolley conquista la semifinale

BOXE: MANGIACAPRE A MEDAGLIA



TUFFI: BENE LA BATKI

Altra medaglia sicura dalla boxe italiana. Dopo Russo e Cammarelle, anche Mangiacapre accede alla semifinale nei pesi welter leggeri. L'azzurro ha sconfitto il kazako Yeleussinov con il punteggio di 16-12 dopo aver vinto tutti e tre i rounf (5-4, 4-3, 7-5). Il bronzo è quindi assicurato: in semifinale se la vedrà con il forte cubano Sotolongo.L'azzurra Noemi Batki si e' qualificata per le semifinali dei tuffi nella specialita' piattaforma 10 M all'Aquatics Centre. La tuffatrice italo-ungherese di 24 anni si e' qualificata con la dodicesima prestazione tra le 18 qualificate. Non ce la fa a passare il turno, invece, l'altra azzurra Brenda Spaziani che chiude la sua Olimpiade al ventitreesimo posto sulle 26 atlete in gara. Una prestazione di tutto rispetto se si considera che appena qualche giorno fa Brenda Spaziani ha avuto un brutto incidente in allenamento che ha fatto temere per la sua assenza ai Giochi. Domani tuffatrici di nuovo in acqua per la semifinale che promuovera' in finale 12 atlete

PALLANUOTO: SETTEBELLO IN SEMIFINALE

Impresa straordinaria della nostra nazionale di pallanuoto. Il Settebello di Sandro Campagna ha infatti strappato il pass per la semifinale, dove incontrerà la fortissima Serbia, dopo aver battuto 11-9 l'Ungheria, ovvero i campioni olimpici in carica nonché la squadra più titolata della storia. Gli ungheresi, che ci batterono un anno fa nella finale di Shanghai di Coppa del Mondo, sono fuori dalle medaglie. Tra i nostri, enormi Presciutto (tre gol) e Tempesti. Triplette anche per Felugo e Figlioli e reti di Perez e Giorgetti per l'Italia.

ATLETICA, ABATE FUORI DALLA FINALE DEI 110HS

L'azzurro Emanuele Abate non ce l'ha fatta a qualificarsi per la finale dei 110 ostacoli di Londra 2012. Si e' infatti piazzato al quarto posto nella terza semifinale, correndo in 13''35, tempo che lo ha fatto risultare il secondo degli esclusi. Si puo' quindi dire che il ligure chiude la sua Olimpiade in decima posizione.



VOLLEY: AZZURRI IN SEMIFINALE

Impresa della Nazionale di pallavolo maschile italiana alle Olimpiadi: il sestetto di Berruto ha battuto con un secco, inequivocabile 3-0 (parziali 28-26, 25-20, 25-20) gli Stati Uniti, una delle squadre favorite per la vittoria finale. Come testimonia il punteggio, gara perfetta degli azzurri che hanno saputo mettere pressione per tutto il match con l’attacco, la ricezione e soprattutto il carattere. Ora la semifinale con il Brasile.

BMX: DE VECCHI 18.IMO DOPO PRELIMINARE

Manuel De Vecchi ha chiuso al diciottesimo posto la fase preliminare della gara di Bmx dei Giochi olimpici di Londra. L'azzurro gareggera' domani, alle 16 italiane, lungo la Bmx Track, nella terza batteria dei quarti di finale.

VELA: AZZURRE DEL 470 ALLA MEDAL RACE

L'equipaggio azzurro Conti-Micol si e' qualificato per la medal race finale della classe 470 donne ai Giochi olimpici di Londra. Giulia Conti e Giovanna Micol hanno chiuso la regata nove in sesta posizione e la regata dieci al settimo posto. In classifica generale occupano la settima posizione: scenderanno in acqua nuovamente venerdi', a Weymouth and Portland, per la medal race finale.

VELA: ANGILELLA-SIBELLO AL NONO POSTO

L'Australia ha vinto l'oro nella gara olimpica della categoria 49er di vela. L'equipaggio australiano (Nathan Outteridge e Iain Jensen) ha preceduto la Nuova Zelanda e la Danimarca. L'Italia con Giuseppe Angilella e Gianfranco Sibello, ottava nell'ultima regata della Medal Race, ha concluso al nono posto della classifica generale.



ATLETICA: 5000 METRI, NIENTE FINALE PER MEUCCI

Daniele Meucci non è riuscito a qualificarsi alle finali dei 5.000 metri ai Giochi di Londra, nonostante un buon ottavo posto nella sua batteria di qualificazione. L'azzurro ha corso in 13'28"71. La batteria è stata vinta dall'azero Hayle Ibrahimov in 13'25"23. Nettamente più veloce la seconda batteria, vinta dall'etiope Dejen Gebremeskel in 13'15"15, dove hanno corso tutti i ripescati.

ATLETICA: SALIS OUT NEL LANCIO DEL MARTELLO

L'avventura olimpica di Silvia Salis non è andata nel migliore dei modi. L'azzurra è stata eliminata nelle qualificazioni del lancio del martello. Tre lanci da dimenticare per l'italia: due nulli e uno di 10.84 metri.