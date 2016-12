Carolina Kostner, l'amore vince sulla rabbia

- Tutti hanno parlato tranne lei:. Dopo la positività all'del suo fidanzato, la pattinatrice ha preferito stare in silenzio. E forse fa ancora più rumore. Gli amici di sempre la descrivono "arrabbiatissima", poi la manager dei due,, ha precisato: "E' arrabbiata con l'atleta ma come uomo lei lo ama e le è vicino. Lei continua con i suoi allenamenti a Oberstdorf". Anche se lì non la vedono da 5 giorni.

Ecco un altro giallo: Carolina dov'è e cosa sta facendo? La manager, a Radio Sportiva, non ha alcun dubbio: " La sua carriera però continua, senza essere intaccata da queste problematiche del suo compagno. Ha deciso in ritardo, a luglio, di proseguire la sua attività agonistica dal campionato italiano di dicembre e gli Europei a gennaio, per poi fare i Mondiali. Salterà due gare di Grand Prix solo perchè in ritardo di condizione. Martedì era ad Obersdorf e si è allenata mentre Alex era a casa". Versione confermata in una nota anche dalle Fiamme Azzurre: "La vicenda che ha interessato negli ultimi giorni l'atleta Alex Schwazer non ha influenzato l'attività futura di Carolina Kostner". Però al palazzetto del ghiaggio di Oberstdorf, in Algovia, nessuno ha visto la pattinatrice. "Qui non la vediamo da qualche giorno", spiega Lorenzo Magri, un allenatore italiano a La Gazzetta dello Sport. Stesso discorso anche per Franca Bianconi, allenatrice e commentatrice, e Harald Loefler, presidente locale della squadra locale.

Carolina si è chiusa in se stessa per riflettere. Stare lontana dai riflettori per non mostrare il suo dolore. Non una parola, nessun gesto di conforto al suo Schwazer in pubblico. Non essere al suo fianco, in questo momento bruttissimo, fa pensare: quale futuro per la coppia?

Intanto Alex Schwazer cercherà di spiegare tutto nella conferenza stampa prevista per le 12, che sarà trasmessa in diretta streaming sul nostro sito SportMediaset.it.