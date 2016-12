Volley, Italia-Corea del Sud 1-3

foto SportMediaset pallavolo italiana. La Nazionale di Barbolini non supera lo scoglio dei quarti e termina la sua avventura londinese perdendo dalla Corea del Sud per 3-1 (parziali 18-25, 25-21, 25-20, 25-18). Una gara che si pensava alla portata delle azzurre specie dopo l’agile vittoria nel primo set. Invece, le coreane hanno iniziato a mettere pressione all’Italia, progressivamente schiantate dalla squadra asiatica. Delusione olimpica dalle ragazze della. La Nazionale dinon supera lo scoglio dei quarti e termina la sua avventura londinese perdendo dalla(parziali). Una gara che si pensava alla portata delle azzurre specie dopo l’agile vittoria nel primo set. Invece, le coreane hanno iniziato a mettere pressione all’Italia, progressivamente schiantate dalla squadra asiatica.

Nel terzo set la crisi, non superata nella quarta e decisiva partita: la medaglia rimane un sogno. Peccato davvero, anche se, giusto specificarlo, non si può recriminare pressoché su nulla. La Corea aveva una sola, letale arma, la schiacciatrice Kim, migliore macchina da punti di questa Olimpiade: l’ha innescata alla perfezione e, dal secondo set in poi, ha saputo integrarla con un’ottima ricezione, con una gran difesa favorita da un’inedita imprecisione e prevedibilità degli attacchi azzurri. Qualche ingranaggio, inteso come singolo, non ha funzionato a dovere: dopo un buonissimo primo parziale, Costagrande e Gioli si sono atterrite di fronte ai ripetuti muri, alla copertura registrata e caparbia delle avversarie, e hanno cominciato a mancare nel tabellino. Sia in battuta che in attacco, l’Italia si è ammosciata, concedendo facile gioco alla ricezione e alla palleggiatrice coreana, che non chiedeva di meglio per innescare Kim; lei, a differenza delle nostre, purtroppo, non ha fatto sconti.



Come denota il punteggio, la resistenza delle nostre è andata pian piano scemando, set dopo set. Solo a cavallo tra il terzo e il quarto parziale, l’entrata della Piccinini al posto dell’irriconoscibile Costagrande ha dato una scossa all’efficienza offensiva delle azzurre. Ma l’esperienza, il carattere di Francesca e della Del Core non sono bastate: frustrante, specie nel quarto set, vedersi chiudere tutto, muri su muri, salvataggi su salvataggi, la Kim che – anche quando smorzata una volta – spediva immediatamente a terra il contrattacco. L’Italia esce dal giro del podio a testa alta, e complimenti alla Corea e alla sua fuoriclasse: ma considerato il quadriennio vissuto da Pechino a qui, stavolta la caduta produce un rumore più forte dell’applauso che comunque meritano queste ragazze.



ITALIA-COREA DEL SUD 1-3 (25-18; 21-25; 20-25; 18-25)





ITALIA: Croce, Rondon, De Gennaro, Barazza, C. Bosetti, Piccinini 6, Arrighetti 13, Lo Bianco, Del Core 16, L. Bosetti 13, Gioli 14, Costagrande 10. Allenatore: Barbolini. COREA DEL SUD: Ha, Kim S., Kim Ha., Lim, Kim Y. 20, Han Y., Han S. 17, Jung 9, Hwang 9, Yang 12, Kim He. 3, Lee 1.

Allenatore: Kim. ARBITRI: Cholakian (Arg) e Velez Marcado (Pur). NOTE: durata set 24', 27', 27', 26' per un totale di 1h44' di gioco. Spettatori 12.000 circa.