Vanessa, altra beffa per l'Italia

Una beffa, veramente atroce, visto che il livello di difficoltà della Ferrari era più alto rispetto a quello della Mustafina di tre decimi (6.200 contro 5.900). E che anche il giudizio complessivo della giuria sull'esibizione della nostra ginnasta è sembrato ancora una volta stretto, o almeno legato a un concetto di valutazione che non è sembrato coerente rispetto a quello adottato con altre atlete. Alla fine, rimane un numero, 14,900, che Vanessa ricorderà sempre come uno dei più sfortunati della sua vita.



"Sono gia' diverse gare che prendo la medaglia di legno, stavolta avevo pensato che ce l'avrei fatta". E' una Vanessa Ferrari in lacrime e visibilmente nervosa quella che si presenta ai giornalisti dopo il quarto posto nel corpo libero. "Ti sbatti per arrivare a medaglia poi arriva quella che parte con tre decimi in meno di te e ti frega il podio - si sfoga - Sento tanta rabbia, me l'hanno trasmessa i giudici. Il mio futuro? Decidero' quello che faro' quando saro' a casa". Voi la vedrete in maniera positiva, io non ci riesco". Dopo una crisi di pianto, ulteriori spiegazioni sulle sue recriminazioni: "Forse meritavo, non ho fatto assolutamente male, mi aspettavo almeno 15,000 come punteggio e quando ho visto 14,900 ci sono rimasta male. La Poner non doveva gareggiare in questa finale, perche' aveva fatto un errore in qualificazione e la sua presenza non ci e' piaciuta - ha continuato - . Conoscevamo il regolamento, io ho fatto una prestazione da 15 invece alla Poner hanno dato 15.2 e a me 14.9, vorrei sapere perche'. Poi devo anche fare l'antidoping pur non avendo vinto la medaglia".



"Brucia abbastanza", le fa eco il tecnico Enrico Casella. "Non voglio fare un processo ai giudici, ma non ce ne sono state tre che hanno fatto meglio di lei. Queste d'altronde sono le regole alle Olimpiadi, a Mondiali ed Europei è diverso. E poi non dimentichiamoci che noi siamo l'Italia, davanti abbiamo Stati Uniti, Romania e Russia...Noi siamo piu' piccolini, con le spalle piu' strette...Il terzo posto l'ha meritato anche Vanessa, solo che non ti danno la medaglia".

Ancora più duro il presidente della Federginnastica, Riccardo Agabio. ''Non capisco perché il Cio mantiene queste regole e non lo capisce nemmeno il presidente del Coni. Queste norme valgono solo per la ginnastica, nella boxe il terzo posto è a pari merito. C'è tanta amarezza. Questo risultato ci avvilisce. Bisogna cambiare le regole. Questo è un colpo che destabilizza'', ha detto.