Gli azzurri in diretta

VOLLEY: ITALDONNE ELIMINATA

La nazionale femminile di pallavolo e' stata eliminata dal torneo olimpico ai quarti di finale, battuta dalla Corea del sud con il punteggio di 3-1 (25-18, 21-25, 20-25, 18-25). Ora, per le ragazze di Barbolini, il torneo di consolazione per il 5° posto.



ATLETICA: CARAVELLI ELIMINATA

Niente finale per Marzia Caravelli nei 100hs ai Giochi Olimpici di Londra. L'azzurra chiude la sua semifinale all'ultimo posto dopo aver inciampato su uno degli ostacoli. Miglior crono assoluto per l'australiana Sally Pearson, che fa registrare con 12"39 il suo primato stagionale.



GINNASTICA: FERRARI, 4° POSTO AMARO

Delusione per Vanessa Ferrari nel corpo libero di ginnastica artistica. L'azzurra è giunta quarta con lo stesso punteggio che ha garantito il terzo posto alla Mustafina. La statunitense Alexandra Raisman ha vinto la medaglia d'oro con 15,600 punti. Argento alla romena Catalina Ponor (15,200) e bronzo alla russa Aliya Mustafina (14,900).

EQUITAZIONE: TRUPPA IN FINALE

Il carabiniere scelto Valentina Truppa in sella al cavallo italiano Eremo del Castegno si è qualificata alla finale nel dressage di equitazione. L'amazzone azzurra ha chiuso la seconda prova di qualificazione, il Gran Prix Special, in 18.a posizione con la media percentuale di 73.127.

SINCRONIZZATO: LAPI-PERRUPATO SETTIME

La Russia vince l'oro nel duo tecnico sincronizzato. La coppia formata da Natalia Ischenko e Svetlana Romashina ottiene il miglior punteggio con 197,100, precedendo la Spagna, argento a sorpresa. Ona Carbonell Ballestero e Andrea Fuentes Fache, lunedì terze, chiudono con 192,900, beffando per trenta centesimi le cinesi Xuechen Huang e Ou Liu (192,870), bronzo. Le azzurre Giulia Lapi e Mariangela Perrupato chiudono invece al settimo posto con 181,420.

VELA: ZANDONA'-ZUCCHETTI ALLA MEDAL RACE

Gabrio Zandonà e Pietro Zucchetti nella 9.a e nella 10.a regata della classe 470 maschile di vela hanno centrato un 11° ed un 3° posto. I due azzurri si sono classificati alla medal race finale e sono attualmente quarti in classifica generale.

PALLANUOTO: SETTEROSA TRAVOLTO

Pesante sconfitta per la nazionale femminile di pallanuoto nella semifinale per il quinto posto. Il Setterosa, infatti, è stato battuto 10-14 dalla Cina e terminerà la propria avventura olimpica con la finale per il settimo posto.

VELA: NONO POSTO PER LA SENSINI

Si è chiusa con un ottavo posto nella medal race e il nono totale l'ennesima avventura olimpica della nostra intramontabile Alessandra Sensini. L'azzurra si era presentata al via della regata decisiva con il nono posto in classifica. L'oro è andato a Marina Alabau Neira, già in testa alla classifica. Per la Spagna si tratta della prima medaglia d'oro a questi Giochi

LOTTA GRECO-ROMANA: ELIMINATO TIMONCINI

Daigoro Timoncini è stato eliminato negli ottavi di finale del torneo di lotta greco-romana categoria 96 kg. L'azzurro si è arreso di fronte all'armeno Artur Aleksanyan, per 3-0, perdendo 1-0 nel primo round e 2-0 nel secondo.

TRIATHLON: BENINO GLI AZZURRI

In una gara scritta e vinta, come da pronostico, da Alistair Brownlee davanti allo spagnolo Gomez e al fratello Jonathan Brownlee, hanno ben figurato i nostri azzurri. In particolare ha fatto una grande prova Alessandro Fabian, giunto decimo al traguardo con un distacco di un minuto e mezzo scarso. Ventinovesimo posto per Davide Uccellari, arrivato lontano dai primi ma comunque in buona posizione

ATLETICA, 5MILA: ROMAGNOLO IN FINALE

Buona prestazione per l'azzurra Elena Romagnolo nei 5mila donne che chiude la seconda batteria della finale al nono posto con il tempo di 15:06.38, eguagliando il suo personale. Nulla da fare per Nadia Ejjafini, partita in testa al gruppo per poi scendere di posizione fino al 14° posto sul finire di gara con il tempo di 15:24.70. Fuori dalla finale Silvia Weissteiner, l'altra azzurra che ha corso la prima batteria: con il tempo di 15:06.81 è la prima delle escluse.

ATLETICA: DONATO E GRECO IN FINALE NEL TRIPLO

I due azzurri Daniele Greco e Fabrizio Donato si sono qualificati per la finale del salto triplo ottenendo rispettivamente le misure di 17.00 (quarta miglior prestazione delle qualificazioni) e 16.86 (8.a). Il migliore di tutti è stato l'americano Christian Taylor, con 17.21. Fuori l'idolo di casa Phillips Idowu, che non era in perfette condizioni fisiche, che si è piazzato 14° con 16.53. Alla finale sono stati ammessi i primi dodici.

CANOA: IDEM IN FINALE NEL K1

Josefa Idem è in finale del K1 500 metri di canoa. L'azzurra, 48 anni e all'ottava Olimpiade, ha vinto la sua semifinale in rimonta. ''Sono andata oltre ogni limite personale. Mi sono lasciata trasportare dall'entusiasmo della folla'', ha detto la canoista azzurra.

ATLETICA: ABATE IN SEMIFINALE NEI 110 HS

Emanuele Abate si è qualificato per le semifinali di domani dei 110 ostacoli ai Giochi Olimpici di Londra 2012. L'azzurro, distrubato ai blocchi da un giudice cosi' come gli accadde agli Europei di Helsinki, e' stato ripescato dopo aver chiuso quarto la sua batteria, vinta dall'americano Aries Merritt (13"07), in 13"46, il dodicesimo crono complessivo. Incredibile caduta, nella batteria successiva, per Liu Xiang: il cinese e' inciampato sul primo ostacolo, cadendo sulla pista. Non ha concluso la gara ed e' stato trasportato dolorante in infermeria.

K1 500, IDEM TERZA IN BATTERIA

In una batteria poco significativa, la nostra Josefa Idem ha chiuso in terza posizione dietro alla ungherese Kozak e alla sudafricana Hartley senza forzare troppo. L'accesso in semifinale era già scontato per tutte e sei le canoe.

BEACH VOLLEY: AZZURRI ELIMINATI

Finisce purtroppo ai quarti di finale l'avventura dell'Italia del beach volley. Dopo la grande impresa contro gli Stati Uniti, la coppia Nicolai-Lupo non è infatti riuscita a strappare il pass per la semifinale dei Giochi di Londra 2012. Gli azzurri sono stati battuti dagli olandesi Nummerdor-Schull con il punteggio di 2-0 (21-16, 21-18).