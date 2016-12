Tiro a volo trap, Fabbrizi è d'argento

foto SportMediaset Correlati Italia Live - Diretta azzurra

Ai Giochi di Londra giornata da ricordare per l'Italia, che porta a casa un'altra medaglia, la diciassettesima della spedizione azzurra. A conquistarla Massimo Fabbrizi, argento nel tiro a volo specialità fossa olimpica, che già ci aveva regalato soddisfazioni in campo femminile con Jessica Rossi. Fabbrizi ha perso lo spareggio decisivo con il croato Giovanni Cernogoraz, medaglia d'oro. Bronzo per Fehaid Aldeehani del Kuwait.

Alla Royal Artillery Barracks Fabbrizi ha concluso la finale al primo posto a pari merito con Cernogoraz, con 146 piattelli colpiti su 150. Agli shoot-off il carabiniere di San Benedetto del Tronto ha perso, sbagliando il sesto colpo e lasciando l'oro all'avversario croato. La medaglia di bronzo è stata vinta kuwaitiano Fehaid Aldeehani, che ha avuto la meglio, nello shoot-off per la terza piazza, sull'australiano Michael Diamond (entrambi avevano chiuso la finale a quota 145 piattelli). Per l'Italia è la sesta medaglia d'argento.



"E' stata una bella gara. Sono soddisfatto: è mancata solo la ciliegina - ha commentato Fabbrizi - Lo shoot-off è come i rigori nel calcio. Cernogoraz non voleva sbagliare: ci può stare di perdere. Onore al vincitore. E' stata una sfida difficilissima. Negli ultimi giorni ho avuto pure un'infiammazione alla gola e non mi sentivo bene. Questa mattina, invece, è cambiato fortunatamente tutto", ha concluso.