Dal bronzo Morandi una stoccata a Yuri Chechi

- Nel giorno della sua più grande gioia sportiva,ha lanciato una frecciata al mito degli anelli,. "Gli chiedevo consigli e non me li dava. Ora gli dirò che non mi servono più", ha detto. Dopo poco, però ha precisato: "Solo una battuta, abbiamo i nostri codici e ci piace prenderci in giro". La dedica, comunque sia, è per l'ex compagno di squadra Coppolino, "scippato" di una medaglia a Pechino: ''La meritava tanto e dopo quell'episodio ha smesso con rammarico".

"Come voto mi do 8 per la tranquillità e per come ho affrontato la gara. Credo di aver fatto bene - spiega il 30enne ginnasta di Vimercate, tesserato per l'Aeronautica - . In uscita ho fatto un passettino che forse mi ha fatto perdere un decimo, però, ho piegato le gambe. Prima sbagliavo la tecnica dell'uscita, quindi va bene così. Mi mancava questa medaglia e sono contentissimo". La prima dedica è stata per una persona speciale: "E' per mia figlia Gaia, che mi dà un sacco di forza".

Morandi, che fu quinto nella specialità ad Atene 2004 e sesto a Pechino 2008, parla già di futuro nonostante debba ancora festeggiare il podio conquistato: "Spero di andare alle Olimpiadi di Rio, ma è ancora presto per dirlo. La ginnastica adesso ha degli specialisti perché si lavora su un attrezzo singolo ed hanno messo delle regole che rendono gli esercizi più difficili, come l'uscita con avvitamento che può diventare un terno al lotto".

Sulla volata finale del brasiliano Arthur Nabarrete Zanetti, medaglia d'oro con 15.900 punti, dice la sua il tecnico dell'azzurro, Maurizio Allievi. "Il brasiliano è stato una sorpresa per me - spiega - lo vedevamo indietro al nostro Morandi ed al cinese, non capisco il punteggio, ma non voglio polemizzare. C'è stato un passetto in più, rivedrò il filmato. Adesso stiamo lavorando per il Brasile anche per i giovani, ma questa medaglia ci dà grandi soddisfazioni".