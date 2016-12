Grillo se la prende con i Giochi olimpici

foto SportMediaset Correlati Dossier - Tutto su Londra 2012 18:59 - Provocatorio come sempre, Beppe Grillo non usa giri di parole per esprimere il proprio pensiero riguardo alle Olimpiadi: "Non vincono gli atleti, ma le nazioni. E' il trionfo del nazionalismo - scrive sul suo blog -. Sono un bromuro quotidiano sponsorizzato dalle multinazionali. Cosa rimarrà dei Giochi di Londra? Una vecchia regina che si lancia con il paracadute e un pugno di medaglie da appuntare sul petto della Patria". - Provocatorio come sempre,non usa giri di parole per esprimere il proprio pensiero riguardo alle: "Non vincono gli atleti, ma le nazioni. E' il trionfo del nazionalismo - scrive sul suo blog -. Sono un bromuro quotidiano sponsorizzato dalle multinazionali. Cosa rimarrà dei Giochi di Londra? Una vecchia regina che si lancia con il paracadute e un pugno di medaglie da appuntare sul petto della Patria".

Il leader del Movimento 5 Stelle, in un post dal titolo 'Giochi senza bandiere', fa ironia sulle Olimpiadi e se la prende con ciò che ruota intorno alla manifestazione: "Il bello è che tutte le nazioni del mondo possono avere il loro momento di gloria. Un bronzo nel beach volley assurge a festa nazionale - scrive -. Non conosco, né ho ha mai conosciuto, nessuno che pratichi il fioretto o la spada in vita mia, però alle Olimpiadi sono orgoglioso se il mio Paese trionfa sulle pedane. Poi, per quattro anni, non me ne può fregare di meno. Non vincono gli atleti, ma le nazioni. E' il trionfo del nazionalismo".



Passare dallo sport alla politica è un attimo: "La medaglia d'oro la conquista il presidente della Repubblica, il telecomando in mano che dalla poltrona, si precipita a congratularsi con l'atleta dandone ampia copertura a tutti i mezzi d'informazione. L'atleta, che una volta diceva alla mamma "Sono arrivato uno!", oggi si prepara a una carriera da parlamentare. Negli anni della Guerra Fredda, la Germania Est vinceva tutto, aveva atleti formidabili, costruiti in laboratorio, spesso dopati come dei cavalli. Negli anni della Grande Crisi è la Cina a vincere tutto. Il super nazionalismo ha bisogno di un super medagliere. Il mondo moderno ha imparato la lezione dagli antichi Romani. Le Olimpiadi sono una versione smisurata del Colosseo con circences che occupano tutti gli spazi dell'informazione. Un bromuro quotidiano sponsorizzato dalle multinazionali".



Grillo, poi, continua a puntare il dito contro il business generato dall'Olimpiade (o viceversa) e ironizza sulle emozioni vissute, mostrate e trasmesse dagli atleti: "Lo spirito di Olimpia, sotto il segno della Coca Cola, declassato dalla partecipazione di tennisti, calciatori, giocatori di pallacanestro, professionisti che guadagnano cifre immense, fuori dalla realtà della gente comune, che li applaude come semidei dell'antica Grecia. Atleti che sfilano prima delle gare con tricipiti e pettorali in mostra insieme agli slip griffati. Grida e pianti, buttati per terra, tarantolati per una stoccata o per un tiro, come se fosse morto o resuscitato cento volte il gatto di famiglia. Cosa rimarrà dei Giochi Olimpici di Londra? Una vecchia regina che si lancia con il paracadute e un pugno di medaglie da appuntare sul petto della Patria".