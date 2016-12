Dal fioretto un'altra medaglia: è finale

Era stata dura, anzi, durissima nei quarti. E' stata una passeggiata o quasi in semifinale. L'Italia del fioretto non tradisce mai e strappa la solita medaglietta olimpica volando in finale come fosse la cosa più normale del mondo. Gli Usa, arrivati a sorpresa al match contro gli azzurri dopo aver battuto la Francia, non sono praticamente mai stati in "partita", presi a pallonate da subito da Avola, il "quarto uomo" buttato dal ct Cerioni nella mischia alla luce della condizione non esaltante di Aspromonte.

E proprio ad Avola va una menzione particolare dato che, a freddo, non ha sbagliato un assalto che sia uno. Subito bene, subito concentrato, subito vincente. Con lui la premiata ditta Cassarà-Baldini, due che, per diversi motivi, avevano un conto in sospeso con il podio. Eccolo, ora, già lì, già preso. Resta il Giappone come ultimo ostacolo da superare (ha battuto la Germania 41-40), ma la medaglia c'è ed è una medaglia bellissima.