Tennis, non c'è gara: Serena Williams d'oro

Un torneo senza storia. Dall'inizio alla fine. In questo modo Serena Williams si è riappropriata del trono del tennis. La statunitense, tornata al massimo della forma dopo qualche anno buio, ha vinto la prima medaglia olimpica della sua storia in singolare (si era già imposta in doppio - con la sorella Venus - a Sydney e Pechino). Lo ha fatto con una prova di forza che ha pochi precedenti: l'americana ha lasciato alle sue rivali appena 17 game in tutto il torneo.

A Maria Sharapova, l'unica che sembrava in grado di impensierirla, appena uno. Dopo un 9-0 di parziale, fra l'altro, che aveva già riposto le speranze russe sull'argento. La Williams, subìto il game, ha concesso un paio di palle break, ma poi ha ritrovato la prima di servizio e chiuso in scioltezza in 1h02' di gioco. La medaglia di bronzo è andata a Vika Azarenka, che, proprio per lo strapotere di Serena in semifinale, era uscita dal campo piangendo.