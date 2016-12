Gran Bretagna, Idowu ricompare dopo 14 giorni

è tornato e latira un sospiro di sollievo. Infatti il superfavorito del salto triplo era scomparso dal 21 luglio, quando portò la fiaccola olimpica al, e da lì in poi nessuno aveva ricevuto notizie. Ora, a tre giorni dalla gara, Idowu ha rotto il silenzio: "Sono stato in Portogallo ad allenarmi con il mio fisioterapista per i postumi di un infortunio". Giallo risolto e ora gli inglesi si aspettano una medaglia.

Sulla sua decisione di sparire si erano moltiplicate notizie e leggende, anche perché Idowu si porta dietro una fama di 'bad boy'. Litigi con la federazione e l'allenatore, voglia di prepararsi da solo o, più semplicemente, i postumi di un infortunio che lo perseguita da giugno. Le storie sono state le più disparate.

Nato 33 anni fa ad Hackney, un quartiere nei pressi del Parco Olimpico, Idowu in Inghilterra è una star. Decorato con il prestigioso 'Ordine dell'Impero britannico', ha vinto un argento a Pechino 2008. L'anno successivo si è imposto nei campionati del mondo. Ai tifosi piace peròanche per il suo aspetto da 'duro': tatuaggi e piercing su tutto il volto che gli danno un'aria da ribelle. Una volta ha sorpreso tutti, tingendosi i capelli di rosso con delle strisce nere. Insomma, sembrava che a Phillips l'anonimato non piacesse e che, anzi, non disdegnasse la luce dei riflettori. Almeno finora.