Fede-Magnini, pronti per... Madonna

- In piscina non è andata granché bene, ma fuoricontinuano a essere considerate due star di livello mondiale. Tanto famosi e "attraenti" da essere finiti nel mirino della cantante, che, stando a quanto trapela, li vorrebbe per il suo prossimo nuovo video. Madonna è da sempre una grande ammiratrice di Federica, conosciuta a Pechino quattro anni fa. Il video dovrebbe essere girato a Roma.

Il tutto per la "Love Spent", estratto dall'ultimo album 'Mdna' e dedicato alla love story fra due innamorati. A rivelarlo è la testata online 'Gossipfacile.it'.

Le indiscrezioni della cantante italo-americana sarebbero state intercettate da alcuni giornalisti in risposta alle proteste della comunità cattolica polacca in occasione del suo contestato concerto a Varsavia. L'interessamento alla capitale certo una novità, ed era già trapelato in occasione del suo concerto a Roma del giungo scorso quando, secondo alcuni rumors ripresi anche da Mtv, la regina del pop avrebbe preferito le meraviglie della città eterna come set per il suo 'Turn up the radio', poi spostato invece a Firenze. In diverse interviste, la cantante ha più volte dichiarato di essere particolarmente affezionata alla penisola: "Il belpaese mi ha portato fortuna fin dagli esordi - ha detto Madonna - proprio grazie a 'Like a virgin' registrato a Venezia ed esploso a livello internazionale". Ora l'italo-americana punta tutto sulla città eterna e questa volta pensa ad un coinvolgimento della celebre coppia di sportivi più amata e seguita dal pubblico italiano.