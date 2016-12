Londra, Bolt passeggia all'esordio nei 100

- Debutto soft alle Olimpiadi per. Il giamaicano ha vinto la sua batteria dei 100 metri in. Dopo una partenza controllata, il primatista del mondo e campione olimpico in carica ha controllato gli avversari negli ultimi 50 metri.si qualifica alle semifinali di domenica. Il miglior tempo delle batterie è quello segnato da(Usa) in 9"88. Dentro anche

Lo Stadio Olimpico di Londra e tutto il mondo lo aspettavano. E Usain Bolt non ha deluso: vittoria a mani basse nella quarta batteria della mattinata sui 100 metri. Il giamaicano, presentatosi alla partenza mimando il classico gesto del 'numero uno', è stato accolto dal boato del pubblico. Poi lo start e la solita corsa controllata, che al momento rivela poco o nulla sul suo vero stato di forma. Bolt parte in controllo, poi tiene a bada quattro rivali e arriva passeggiando al traguardo: 10"09.

E' il tempo peggiore fra i favoriti, anche se fa poco testo. Quello che si spreme di più è lo statunitense Bailey, che ferma il cronometro a 9"88. A ruota Justin Gatlin: l'americano, con il solito passo un po' legnoso, chiude a 9"97. Poi, in rigoroso ordine di tempo, c'è Yohan Blake in 10"00 netti. Segue Asafa Powell. Il giamaicano, ormai terzo incomodo della spedizione del suo Paese, si ferma a 10"04 con brivido. Negli ultimi metri, infatti, invade la corsia 6 un paio di volte, poi si rifugia negli spogliatoi senza commentare. Fra gli outsider anche Tyson Gay, che vince la batteria d'apertura in 10"08, appena sotto il tempo di Bolt. Le semifinali si disputeranno domenica alle 19.45, prima della finale prevista per le 22.50.

BOLT: "PROBLEMINO IN PARTENZA"

"Ho un po' inciampato alla partenza": ecco spiegato il tempo non eccellente (10.09) dinelle batteria dei 100 stamani. "Ho corso bene, sono contento della mia prestazione e del mio stato di forma - ha detto lo sprinter giamaicano subito dopo la gara - Non vedo l'ora che arrivino domani le semifinali. In partenza ho fatto un piccolo passo falso, ho inciampato, ma sono contento del successo".