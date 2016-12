Gli azzurri in diretta

ATLETICA: MEUCCI 24° NEI 10MILA METRI

Daniele Meucci ha concluso molto lontano dai primi la prova nei 10mila metri vinti dal britannico Farah: per l'azzurro 24° posto con il tempo di 28'57"46

ATLETICA: GRENOT ELIMINATA NEI 400

Libania Grenot e' stata eliminata nelle semifinali dei 400 metri femminili alle Olimpiadi di Londra 2012. L'italo-cubana si e' piazzata terza nella seconda batteria, vinta dall'atleta del Botswana in 50"15, con il crono di 51"18, risultando la prima delle escluse. L'azzurra, al termine della gara, ha accusato un affaticamento ed e' stata condotta fuori pista su una carrozzina. Miglior tempo di ingresso in finale per la russa Antonina Krivoshapka.

NUOTO: PALTRINIERI QUINTO NEI 1500

Oro per Yang Sun nella gara dei 1500 metri stile libero. Il cinese si e' imposto in 14'31"02, nuovo record del mondo. Secondo posto per il canadese Ryan Cochrane in 14'39"63; medaglia di bronzo per il tunisino Oussama Mellouli (14'40"31). Buon quinto posto per Gregorio Paltrinieri, sceso in acqua in imperfette condizioni fisiche a causa di un problema alla spalla, con il tempo di 14'51"92.

CICLISMO: VIVIANI E' SECONDO NELL'OMNIUM

Elia Viviani sempre piu' in zona medaglia nella prova olimpica dell'omnium. Il pistard veronese e' infatti salito al secondo posto dopo la corsa ad eliminazione. Al comando c'e' ora il francese Bryan Coquard, prossimo avversario di Viviani nell'inseguimento di domani mattina.

ATLETICA: BENCOSME DE LEON ELIMINATO

Eliminato nelle semifinali dei 400 metri ostacoli l'italiano Jose Reynaldo Bencosme De Leon. L'azzurro e' arrivato sesto nella sua batteria vinta dall'americano Michael Tinsley con il tempo di 48'18, qualificato come secondo il giamaicano Leford Green.

PALLAVOLO: IL TABELLINO DI ITALIA-AUSTRALIA 3-2

ITALIA: Fei 12, Lasko 25, Savani 17, Mastrangelo 11, Travica 5, Zaytsev 8, Bari (L), Giovi (L), Papi, Boninfante, Parodi 1, Birarelli. Allenatore: Berruto.

AUSTRALIA: Passier 12, Peacock 2, White 12, Zingel 15, Edgar 18, Yudin 11, Tutton (L), Roberts 2, Sukochev, Smith 1. Non entrati: Grant, Williams. Allenatore: Uriarte.

ARBITRI: Zenovich (Rus) e Espycalsky (Bra).

NOTE: spettatori 11500. Parziali: 21-25, 18-25, 25-21, 25-14, 15-13. Durata set: 23', 25', 26', 22', 15' per un totale di 1h51'. Italia: battute sbagliate 19, ace 8, muri vincenti 12, errori 6. Australia: battute sbagliate 18, ace 5, muri vincenti 19, errori 7.

VELA: 10MA LA SENSINI, BENE ANCHE GLI ALTRI

Giornata molto positiva per la nostra Alessandra Sensini che taglia il traguardo al 6° posto nella prima prova e anche nella seconda, battendo in volata la spagnola Alabau, e terminando 10ma in classifica provvisoria. Bene anche gli italiani che gareggiano nella categoria 470 con il duo Gabrio Zandonà-Pietro Zucchetti che chiude al quinto posto nella classifica provvisoria maschile. Nella parte femminile invece, sempre 470, ottima la prova di Giulia Conti e Giovanna Micol, che dopo essere state a lungo al comando nella Race 4, tagliano il traguardo al secondo posto, consentendogli di arrivare all'ottavo posto della classifica generale.

MARCIA: NELLA 20KM RUBINO ARRIVA 42ESIMO

Non è stata una gara positiva per l'azzurro Giorgio Rubino che termina la 20 km di marcia al 42esimo posto con 6'42'' di distacco dal vincitore, il cinese Chen Li. Al secondo posto è arrivato invece il guatemalteco Erick Barrondo mentre la medaglia di bronzo è sempre cinese grazie a Wang Zhen.

NUOTO: FASTIDIO ALLA SPALLA PER PALTRINIERI

Allarme per il giovane, classe 94, Gregorio Paltrinieri. L'azzurro del nuoto, ultima chance dell'Italia della piscina ai Giochi di Londra, ha accusato un fastidio alla spalla sinistra durante l'allenamento. Il giovane mezzofondista, qualificato con il quarto tempo alla finalissima di stasera, è stato subito sottoposto a fisioterapia, massaggi e laserterapia.

PALLANUOTO: IL SETTEBELLO VA

Vittoria del Settebello azzurro nella gara di qualificazione del torneo maschile di pallanuoto ai Giochi olimpici di Londra. L'Italia ha battuto 9-6 il Kazakhstan. A decidere la vittoria azzurra le doppiette di Pietro Figlioli, Valentino Gallo, Christian Presciutti e Danijel Premus, a segno anche Amaurys Perez.

PALLAVOLO: GLI AZZURRI FATICANO CON L'AUSTRALIA

L'Italia di Berruto soffre contro l'Australia, ma vince 3-2. Gli azzurri sotto di due set hanno rimontato e hanno chiuso il quinto set 15-13. Per l'Italia è la terza vittoria consecutiva, dopo la sconfitta all'esordio contro la Polonia.

TUFFI: TRAMPOLINO 3 M, CAGNOTTO IN FINALE. FUORI DALLAPE'

Tania Cagnotto si qualifica per la finale del trampolino da 3 metri all'Acquatics Centre di Londra. La 27enne bolzanina ha chiuso la semifinale col secondo miglior punteggio: 362,10. Niente da fare invece per Francesca Dallapè: per lei solo il 15esimo posto (312,60) che la tiene fuori dalle migliori 12. Di un altro pianeta la cinese Wu Minxia, che chiude con 390,40. La finale è in programma domani alle 19 inglesi, le 20 in Italia.

PUGILATO: 64 KG, MANGIACAPRE AI QUARTI

Vincenzo Mangiacapre si qualifica per i quarti di finale del torneo di boxe, categoria 64kg, alle Olimpiadi di Londra. Il pugile campano ha battuto l'ungherese Gyula Kate con un netto 20-14.

SCHERMA: SETTIME LE AZZURRE DELLA SPADA

La squadra azzurra di spada femminile, eliminata ai quarti dagli Stati Uniti, ha chiuso al settimo posto il torneo olimpico sulla pedana dell'ExCel. Nel tabellone per i piazzamenti, Mara Navarria, Bianca Del Carretto, Rossella Fiamingo e Nathalie Moellhausen, guidate dal ct Sandro Cuomo, si sono prima arrese alla Romania (45-38) e poi, nella finale per il settimo posto, hanno superato l'Ucraina della neo campionessa olimpica Shemyakina per 45-40.

TIRO A VOLO: JESSICA ROSSI, ORO DA RECORD

Incredibile prova della nostra Jessica Rossi. L'azzurra porta all'Italia l'oro numero cinque vincendo il trap (fossa olimpica) con uno straordinario 99/100 che le vale il nuovo record del mondo. In finale la Rossi era arrivata colpendo 75 piattelli su 75. L'emiliana ha fallito il primo tiro dopo la bellezza di 92 piattelli.

BEACH VOLLEY: CICOLARI-MENEGATTI AI QUARTI

Marta Menegatti e Greta Cicolari si qualificano, in scioltezza, ai quarti di finale del torneo olimpico di beach volley. Negli ottavi le azzurre hanno battuto 2-0 (21-15, 21-15) il duo spagnolo Fernandez-Baqueriz.

TIRO A VOLO: JESSICA ROSSI, RECORD E FINALE

Jessica Rossi in finale nel trap femminile con il miglior risultato nelle qualificazioni. La ventenne azzurra ha ottenuto uno strepitoso 75 nelle 3 manche preliminari senza nemmeno un errore: è primato del mondo per un'eliminatoria.

TIRO: AZZURRE FUORI NELLA CARABINA TRE POSIZIONI

Niente finale per Petra Zublasing e Elania Nardelli nella carabina 3 posizioni alle Olimpiadi di Londra. Le due italiane sono state entrambe eliminate nelle qualificazioni. La Zublasing ha chiuso al 12esimo posto con 581 punti, la Nardelli al 35esimo con 574. Miglior punteggio della mattinata per l'americana Jamie Gray con 592.

TRIATHLON: MAZZETTI 46.ESIMA

La svizzera Nicola Spirig ha vinto la medaglia d'oro nel triathlon femminile alle Olimpiadi di Londra. L'atleta elvetica ha chiuso le prove di nuoto, ciclismo e corsa con il tempo di 1'59"48. Medaglia d'argento per la svedese Lisa Norden, bronzo all'australiana Erin Densham. Annamaria Mazzetti, unica italiana in gara, è arrivata 46.esima in 2'09"08.

SCHERMA: LE RAGAZZE DELLA SPADA SUBITO FUORI

Nulla da fare per l'Italia nella prova a squadre femminile di spada alle Olimpiadi di Londra 2012. Le azzurre Del Carretto, Navarria, Fiamingo sono state sconfitte nettamente 45-35 nei quarti di finale dalla squadra Usa.

CICLISMO SU PISTA: OMNIUM, VIVIANI SESTO DOPO IL GIRO SENZA SOSTA CRONOMETRO

Inizia bene la gara di Elia Viviani. L'azzurro ha chiuso al sesto posto nel Giro senza sosta Cronometro, prima prova dell'Omnium, con il tempo di 13.359 con 67.370 di velocità media.

CANOTTAGGIO: 2 SENZA AL SETTIMO POSTO

L'Italia chiude al settimo posto nel computo complessivo della finale del due senza di canottaggio. L'equipaggio formato da Pietro Ruta ed Elia Luini ha vinto la finale B tagliando per prima il traguardo in 6'29"92 davanti a Grecia e Norvegia.

CANOTTAGGIO: 4 SENZA ALLA FINALE B

L'Italia si è classifica seconda nella finale B del 4 senza di canottaggio alle Olimpiadi di Londra. Il quartetto azzurro composto da Venier, Paonessa, Agamennoni e Capelli ha chiuso in 6'09"42 alle spalle della Bielorussia. L'Italia chiude comunque all'ottavo posto assoluto.