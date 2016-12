foto SportMediaset

- Questa volta non hanno scherzato per niente, hanno spinto sull'acceleratore e, ovviamente, hanno seppellito l'avversario sotto una montagna di canestri. Ilamericano ha letteralmente asfaltato la, dando spettacolo in attacco e infilando la bellezza distabilendo, già che c'era, anche il record di quelli di scarto: bennel 156-73 finale. E poteva anche essere peggio: "Ho tolto LeBron, Kobe e Anthony", ha detto coach K.