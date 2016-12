Lochte: "Ho fatto pipì nella piscina olimpica"

Lochte ha ammesso di essersi "liberato" anche nel corso dei Giochi londinesi. Mai durante lo sforzo agonistico di una gara, bensì nei riscaldamenti. Il fenomeno è noto nell'ambiente. Come si è affrettato a dichiarare 'Salon' Mick Nelson, responsabile degli impianti Usa: "Gli allenatori sanno che tutti gli atleti fanno pipì prima delle gare perché una volta in acqua non vogliono più uscire. Ma basta che il 2% dei presenti in vasca urini che l'acqua è contaminata e i sistemi di disinfezione non funzionano più". Apparentemente meno tragica la posizione di Lorenzo Marugo, medico dell'Italnuoto: "I ragazzi se lo fanno non me lo dicono. Certo, dà fastidio l'idea, ma quanto a pericolosità l'urina è pari a zero. E' un liquido sterile, diverso il discorso con le feci".

Ma non è questo il caso. Il bagno di sincerità di Lochte, che gli è costato titoli più o meno sarcastici, si ferma alla pipì. E fra i colleghi - anche italiani - fioccano le conferme: "Non mi stupiscono le sue parole" ha fatto sapere Luca Marin, interpellato sull'argomento. Più precisa Alessia Filippi: "Forse non dovrei dirlo, ma chi di noi almeno una volta non l'ha fatta? Se qualcuno ti dice di no, sta dicendo una bugia". Insomma, le piscine pullulano di incontinenti dell'ultima ora. Anche i nuotatori - e persino uno come Lochte (un oro, tre argenti e un bronzo a Londra) - non sono robot. E quando scappa... scappa!