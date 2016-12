L'Italscherma non si ferma più: sciabola di bronzo

- L'Olimpiade dicontinua a sorridere alla. Gli uomini della sciabola, infatti, hanno conquistato lanella competizione a squadre.(che ha sostituito in pedana Luigi Tarantino) hanno battuto lanella finale per il terzo posto: 45-40 il conto delle stoccate. Gli azzurri erano stati sconfitti in semifinale dallaper 45-37.

Il contigente della scherma ha portato fin qui 6 preziosi mattoncini (su 12 podi) al medagliere dell'Italia a Londra: due ori, un argento e un bronzo col fioretto femminile, l'argento di Occhiuzzi nella competizione indivduale e il bronzo a squadre con gli uomini. L'ultima vittoria, firmata Montano, nasce da una giornata complicatissima, in cui gli azzurri si salvavano nel rush finale con la Bielorussia proprio grazie alla rimonta del livornese. Montano recuperava cinque stoccate nell'ultimo assalto e metteva a segno quella decisiva, sul 44-44. L'Italia, in semifinale, era costretta a cedere di fronte allo strapotere della Corea del Sud, ma teneva alta l'attenzione per la 'finalina'. Che di piccolo aveva ben poco.

Contro i russi Kovalev, Yakimenko e Reshetnikov, Montano va subito in difficoltà. Il recupero stavolta parte dal terzo assalto, con Samele (preferito al veterano Tarantino) capace di un 4-8 di parziale. La gara prosegue sull'onda dell'equilibrio, con Occhiuzzi capace di tenere a bada i russi nel penultimo assalto (chiuso 6-5 per l'azzurro). E, infine, come un dolce deja-vu, Montano infilza i rivali per un bronzo a suo modo storico, che bissa quello ottenuto a Pechino nel 2008.

MONTANO: "ME LA SONO VISTA BRUTTA"

"Me la sono vista brutta, ho fatto due giri non bene all'inizio". E' questo il primo commento di Aldo Montano al termine della gara che ha visto gli azzurri della sciabola conquistare la medaglia di bronzo. "Non è mai facile. Sono riuscito all'ultimo a chiuderlo bene. Bravissimi gli altri ragazzi che hanno portato avanti gran parte del match. La Russia ha vinto gran parte delle prove di coppa del mondo, è sempre brutto trovarseli davanti". Piu' che soddisfatto anche Luigi Tarantino, non utilizzato nell'ultima frazione: "Ho fatto un tifo sfrenato - afferma la riserva azzurra - Gigi Samele è stato fortissimo, bisogna fare affidamento su questo ragazzo che è molto forte, giusta la scelta del commissario tecnico di portarlo qui. Diego ha tirato molto bene, Aldo è un campione vero, sapevamo delle sue condizioni. Mi dispiace non fare più gare con loro, mi sarebbe dispiaciuto lasciare la scherma senza medaglie".

SAMELE: "LE GAMBE TREMAVANO"

"Abbiamo tirato benissimo, io ero sotto antidolorifici, ma non ho sentito nulla anche perché non avevo mai avuto un tifo così, ho provato sensazioni straordinarie". In queste parole tutta la gioia di Diego Occhiuzzi per il bronzo che gli azzurri della sciabola a squadra hanno appena conquistato. Parla anche Luigi Samele: "Ho avuto la mia occasione e senza falsa modestia devo dire che l'ho sfruttata al massimo delle mie possibilità - ha spiegato Samele -. Entrare a freddo non è stato un problema, sapevo che c'era la possibilità di gareggiare, quindi mi sono tenuto caldo. Tra il dire e il fare, però, c'è di mezzo il mare e quando sono salito in pedana devo ammettere che le gambe 'mi facevano Giacomo Giacomo', sono molto soddisfato".