Caos Italnuoto, la Pellegrini difende Magnini

- Nuova puntata nella querelle interna alla squadra azzurra di nuoto.è intervenuta in difesa del fidanzato e capitano,. ''Le frasi di Filippo sono arrivate in maniera negativa, ma certo non si meritava le critiche di alcuni suoi compagni. Spero solo siano stati fraintesi anche loro perché non ci si può attaccare a questo per spiegare un fallimento olimpico'', ha detto la Pellegrini.

''Vorrei evitare di commentare quello che è successo - ha poi aggiunto - . Almeno in tv, però, quello che dici, non può che essere riportato fedelmente. Le polemiche sono campate in aria. Questi casini non li abbiamo vissuti: Orsi e Dotto hanno chiarito che certe cose non le avevano dette, si sono chiariti tra loro e tutto è tornato normale. Certo Filippo non la sta vivendo bene''.

La Pellegrini ha poi parlato del suo futuro: ''Non smetterò di nuotare, ma cercherò di divertirmi, magari provando anche altri stili. Parlerò con il mio tecnico, di certo, voglio stare più tempo a casa, senza nessuno che mi giudichi ad ogni vasca. E' un peccato non essere riusciti ad arrivare in forma a Londra. Il nuoto è una sport individuale e quello che ci circonda non ci scombussola''.

Proprio, poi, ha spento tutte le polemiche. "Si spera che quelli di stamattina siano stati gli ultimi articoli che parlino di critiche e polemiche fra noi nuotatori perché essere diventati come dei calciatori non ci si addice. D'ora in poi voglio solo parlare di nuoto, gare ed allenamenti visto che non ci sono brutte relazioni con compagni o allenatori, siamo un gruppo unito, ora più che mai per poter rinascere l'anno prossimo. Ora tutti insieme tiferemo per Gregorio (Paltrinieri, ndr), ha spiegato.