Italiani live, i Giochi in diretta

PALLAVOLO: ITALIA DONNE SUL VELLUTO

Quarta partita e quarta vittoria per l'Italvolley di Massimo Barbolini nella pool A dei Giochi Olimpici di Londra. Dopo i successi su Repubblica Dominicana, Giappone e Gran Bretagna, le azzurre si ripetono strapazzando l'Algeria per 3-0 (25-11, 25-12, 25-17). La Nazionale femminile resta cosi' a punteggio pieno in testa al girone assieme alla Russia, ultima avversaria nel raggruppamento domenica alle 16.45 ora locale, le 17.45 in Italia.



IL TABELLINO

ALGERIA-ITALIA 0-3

ALGERIA: Hennaoui 1, Khamtache 1, Bensalem 13, Abderraihim 1, Hammouche (libero), Boukhima 3, Mansouri (libero), Oulmou 9, Aissou 1, Bourihane. Non entrate: Achour, Belhocine. Allenatore: Strumilo.

ITALIA: Del Core 13, Barazza, Bosetti L. 5, Costagrande 8, Gioli 9, Rondon 3, Croce (l), De Gennaro, Piccinini 8, Bosetti C. 3, Lo Bianco, Arrighetti 10. Non entrate: Lo Bianco. Allenatore: Barbolini.

ARBITRI: Salvatore (Usa) e Wang (Chn). NOTE: Durata set: 18', 18', 23'. Spettatori: 11.800 circa.



ATLETICA: EJJAFFINI 18° NEI 10MILA DONNE

C'era anche un'italiana nella finale dei 10mila metri femminile che, insieme al lancio del peso maschile, ha assegnato le prime medaglie dell'atletica leggera. Era Nadia Ejjaffini, che ha chiuso al 18° posto con il tempo di 31'57"03, distanziata di oltre un giro dalla vincitrice, l'etiope Tirunesh Dibaba



PALLANUOTO: SETTEROSA FACILE CON LA GRAN BRETAGNA

Il Setterosa vince facile contro la Gran Bretagna. Nel match valido per il Gruppo B del torneo di pallanuoto femminile, le azzurre si sono imposte per 10-5. Top scorer Tania Di Mario e Giulia Emmolo con una tripletta a testa.

SCHERMA: AZZURRI DI BRONZO NELLA SCIABOLA

L'Italia di sciabola maschile (Aldo Montano, Diego Occhiuzzi, Luigi Tarantino e Luigi Samele) ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo olimpico battendo la Russia 45-40.

BEACH VOLLEY: LUPO-NICOLAI AI QUARTI DI FINALE

Daniele Lupo e Paolo Nicolai si sono qualificati per i quarti di finale del torneo olimpico di beach volley maschile. Sulla sabbia dell'Horse Guards Parade, i due azzurri hanno battuto i campioni olimpici in carica, gli statunitensi Rogers e Dalhausser, per 21-17 21-17.

VELA: ZANDONA'-ZUCCHETTI, PRIMO SUCCESSO AZZURRO

Sesto giorno di regata a Weymouth e Portland dei XXX Giochi Olimpici Londra 2012. In regata 470 maschile e femminile, 49er, Finn, Laser Standard e Radial, mentre riposo per le classi RS:X maschile e femminile e match race. Grande prima prova del giorno per Gabrio Zandona' (Cv Marina Militare)-Pietro Zucchetti (SV Fiamme Gialle) che conducono la regata dall'inizio e battono gli australiani Belcher-Page con tre secondi di margine sul traguardo. Si tratta della prima vittoria azzurra nella vela alle Olimpiadi di Londra 2012. Zandona'-Zucchetti nel 470 maschile e Conti-Micol (CC Aniene) nel 470 femminile sono entrambi al 9 posto in classifica provvisoria (oggi 8-11). Ottimi Angilella-Sibello nella seconda prova del giorno, 3 posto sul traguardo.

TUFFI: CAGNOTTO E DALLAPE' IN SEMIFINALE

Tania Cagnotto e Francesca Dallapé accedono alla semifinale del trampolino da 3 metri all'Acquatics Centre di Londra. La Cagnotto ha chiuso al terzo posto con 349,80, mentre la compagna di sincro si è piazzata dodicesima con il punteggio di 311,25. La migliore in assoluto e' stata la cinese Wu Minxia con 387,95. La semifinale è in programma domani alle 15.30 in Italia.

EQUITAZIONE: TRUPPA QUALIFICATA PER LA SECONDA PROVA

Valentina Truppa su Eremo del Castegno si è qualificata per il Grand Prix Special, seconda prova nella disciplina del Dressage ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Con la percentuale del 75,79 l'amazzone azzurra ha chiuso la prima prova in nona posizione, facendo registrare il nuovo record personale e italiano nel Grand Prix.

TENNIS: VINCI-BRACCIALI FUORI

Roberta Vinci e Daniele Bracciali sono stati eliminati dal torneo di doppio misto di tennis dei Giochi olimpici di Londra. Nei quarti di finale, sul verde di Wimbledon, la coppia azzurra si è arresa contro i tedeschi Sabine Lisicki e Christopher Kas, per 4-6, 7-6, 10-7.

TRAMPOLINO: NIENTE FINALE PER CANNONE

Flavio Cannone non si è qualificato per la finale del trampolino elastico. Il ginnasta azzurro ha ottenuto l'undicesimo posto nelle qualifiche con 104,170, fallendo l'accesso tra i primi otto.

ATLETICA: VIZZONI IN FINALE NEL MARTELLO

Nicola Vizzoni si è qualificato per la finale del lancio col martello chiudendo le qualificazioni al 10° posto, entravano i primi 12, grazie al primo lancio di 74,79 metri. Eliminato invece Lorenzo Povegliano che con 71,55 metri ha chiuso al 27° posto le qualificazioni.

BOXE: SALUTA PICARDI

Vincenzo Picardi è stato eliminato negli ottavi di finale del torneo di pugilato, categoria 52kg, alle Olimpiadi di Londra. Il pugile campano è stato sconfitto dal mongolo Tugstsogt Nyambayar per 17-16 al termine di un match equilibratissimo e deciso soltanto all'ultimo round.

SCIABOLA: GLI AZZURRI NON VANNO IN FINALE

La squadra azzurra di sciabola maschile e' stata sconfitta in semifinale nel torneo olimpico. Sulla pedana dell'ExCel di Londra, Aldo Montano, Diego Occhiuzzi e Luigi Tarantino (riserva Luigi Samele) si sono arresi per 45-37 alla Corea del Sud, che si qualifica per la finale. Il team di Giovanni Sirovich sara' invece impegnato nella finale per il bronzo.

ATLETICA: SUPER FLORIANI IN FINALE NEI 3000 SIEPI

Buone notizie dall'atletica: Yuri Floriani si è qualificato alla finale dei 3000 siepi. L'azzurro ha chiuso la sua batteria al secondo posto.

ATLETICA: VIZZONI QUASI FUORI NEL MARTELLO

Si fa molto difficile la qualificazione per la finale di Nicola Vizzoni nel lancio con il martello. Il capitano della squadra di atletica ha chiuso al 9° posto nel suo gruppo di qualificazione, sono 12 i posti per la finale. Il secondo gruppo gareggerà dalle 14.30, c'è anche Lorenzo Povegliano, e difficilmente Vizzoni ce la farà con la sua migliore misura, 74,79 metri ottenuti al primo lancio. Gli altri due lanci sono stati di 73,88 e 74,12 metri.

ATLETICA: GRENOT IN SEMIFINALE NEI 400

Si è qualifica alla semifinale dei 400 metri piani Libania Grenot arrivando terza nell sua batteria in 52'13. "Sono pronta e sto bene, ma non farò i 200. Ora penso alla semifinale", ha confermato la Grenot. L'atleta azzurra tornerà in pista domani alle 21.05. La Grenot è nata a Santiago de Cuba ed ha 29 anni.

NUOTO: FUORI ANCHE LA 4X100 UOMINI

La staffetta azzurra sarà solo spettatrice alla finale olimpica della 4X100 mista in programma domani sera all'Acquatics Centre di Londra alle 20.27 inglesi, le 21.27 in Italia. Nelle batterie di stamattina il quartetto composto da Mirco Di Tora, Luca Dotto, Matteo Rivolta e Fabio Scozzoli non riesce a ottenere che il 14esimo tempo, chiudendo in 3'36"88.

SCIABOLA: GLI AZZURRI VANNO IN SEMIFINALE

L'Italia si qualifica nella semifinale di sciabola a squadre a Londra 2012. Nell'assalto finale Aldo Montano, ha recuperato 5 stoccate e sul 44 a 44, ha piazzato la stoccata vincente per il 45.esimo punto contro il bielorusso A. Buikevich. In semifinale gli azzurri incontreranno la Corea del Sud.

TIRO A SEGNO: CAMPRIANI OTTAVO

Niccolò Campriani ha concluso all'ottavo posto la sua prova nella specialità della carabina dai 50 metri. Alla Royal Artillery l'azzurro era arrivato in finale col sesto punteggio dopo le eliminatorie della mattina. L'oro è andato al bielorusso Sergei Martinov.

CANOTTAGGIO: MORNATI-CARBONCINI SOLO QUARTI

Grande delusione dal canottaggio dove Niccolò Mornati e Lorenzo Carboncini non sono riusciti a salire sul podio del due senza di canottaggio. I due azzurri hanno chiuso al quarto posto la gara vinta dalla Nuova Zelanda.

NUOTO: ELIMINATA LA STAFFETTA 4X100 MISTI DONNE

Chiude in quinta posizione, con il tempo di 4'02"20, l'Italia la sua batteria di qualificazione nella staffetta 4X100 misti donne. Le azzurre Barbieri, Guzzetti, Bianchi e Pellegrini non si sono qualificate per la finale. A vincere la batteria l'Olanda, 3'59'19, seconda la Cina, terza la Russia.

ATLETICA: BENCOSME IN SEMIFINALE DEI 400 HS

Bellissima prova nel primo turno dei 400 ostacoli dell'azzurro Jose Bencosme, che arrivando terzo nella sua batteria con il tempo di 49'35 si è qualificato alle semifinali che si correranno domani alle 20.

ATLETICA: LA MANTIA FUORI NEL TRIPLO

Eliminata l'azzurra Simona La Mantia nelle qualificazioni del salto triplo donne. All'atleta italiana non è bastato il salto di 13.92 metri.

NUOTO: PALTRINIERI PRIMO IN BATTERIA NEI 1500 SL

Chiude primo la sua batteria di qualificazione nei 1500 metri stile libero l'italiano Gregorio Paltrinieri, guadagnandosi la finale con il quarto crono. L'azzurro ha fatto registrare il tempo di 14'50"11 davanti al britannico Daniel Fogg ed al polacco Mateusz Sawrymowicz. Quarto Gabriele Detti col tempo di 15'06"22.

CANOTTAGGIO: 4 DI COPPIA 5° NELLA FINALE B

L'Italia ha chiuso al quinto posto nel 4 di coppia di canottaggio. La barca azzurra composta da Matteo Stefanini, Francesco Frossi, Pierpaolo Frattini, Simone Raineri ha chiuso in 6'02"57. Per l'Italia undicesimo posto finale.

TIRO: CAMPRIANI IN FINALE

Niccolò Campriani si qualifica per la finale del tiro a segno, carabina a terra 50metri Il tiratore toscano, argento nella carabina 10m, si è classificato al sesto posto nelle qualificazioni con un punteggio totale di 595. L'azzurro è stato costretto a passare attraverso un mega spareggio con ben nove atleti, tutti a pari merito dopo i tiri di qualificazione. Eliminato l'altro tiratore azzurro in gara, Marco De Nicolò, 36esimo con 589. Miglior punteggio della mattinata per il bielorusso Sergei Martynov, autore del record del mondo con 600 punti.

NUOTO: FERRAIOLI FUORI IN BATTERIA 50 SL

Niente da fare per Erika Ferraioli, eliminata nelle batterie olimpiche dei 50 stile libero all'Acquatics Centre di Londra. L'azzurra chiude in 25"69, che le vale il 32° tempo complessivo.

BEACH VOLLEY: NICOLAI E LUPO AGLI OTTAVI

Daniele Lupo e Paolo Nicolai, in virtù del risultato del match di ieri sera, che ha visto gli svizzeri Bellaguarda ed Heuscher battere per 2-0 gli austriaci Doppler ed Horst, hanno superato le fasi preliminari del torneo olimpico di beach volley maschile, qualificandosi per gli ottavi di finale. Oggi, alle 19 italiane, sulla sabbia dell'Horse Guards Parade, i due azzurri affronteranno gli statunitensi Rogers e Dalhausser. Negli ottavi di finale del torneo femminile, invece, le italiane Greta Cicolari e Marta Menegatti affronteranno, domani alle 14 italiane, le spagnole Baquerizo McMillan e Fernandez Steiner.

VOLLEY: AZZURRI IN SCIOLTEZZA

In un match valido per la terza giornata del gruppo A del torneo olimpico di volley, l'Italia ha battuto facilmente la Gran Bretagna con il punteggio di 3-0 con questi parziali: 25-19, 25-16, 25-20 dopo 1h18' di gioco. La squadra di Berruto tornerà in campo il 4 agosto contro l'Australia. L'Italia parte forte anche se il pubblico è naturalmente di casa (almeno 10.000 gli spettatori) e cerca di trascinare la propria nazionale. Birarelli guida la formazione azzurra, che non ha particolari momenti di incertezza e riesce a chiudere con facilità il primo set in 27' sul 25-19. Nel secondo set, la squadra di casa inizia con slancio e cerca di sorprendere gli azzurri portandosi avanti e prendendo un discreto vantaggio sfoggiando un buon palleggio. La squadra di Berruto riceve bene, non si ferma e si rimette in carreggiata nel punteggio non rimanendo mai troppo indietro nel punteggio. L'Italia impatta sul 12-12, qualche disattenzione azzurra in battuta c'è, ma poi va avanti sul 15-14 e non lascia più la testa del punteggio fino al 25-16 finale dopo 27' di gioco grazie ad un muro di Zaytsev. Il match è ormai sotto controllo, il terzo set e' poco più di una formalità che Savani e compagni concludono senza rischiare nulla sul 25-20 dopo 1h18' di gioco complessivo, malgrado la Gran Bretagna cerca non mollare su nessun punto. Adesso, con 6 punti in classifica dopo tre gare, il futuro appare meno dubbioso di quanto non lo fosse dopo la gara inaugurale persa contro la Polonia.