Italia, decima medaglia: Battisti e Sartori d'argento

- Grande impresa dall'del canottaggio. Il due di coppia composto daha conquistato la medaglia d'argento ai giochi olimpici di Londra 2012. Gli azzurri, protagonisti di una grande seconda parte di gara, hanno chiuso in 6:32.80, arrendendosi solamente ai fortissimi neozelandesi. Bronzo per l'armo sloveno. L'Italia sale così a quota 10 nel medagliere.

Dopo una grande prova c'è tanta felicità per Sartori e Battisti: "Siamo soddisfatti del nostro percorso", ammette Romano. C'è spazio anche per una frecciatina alla federazione: "Noi ci abbiamo sempre creduto: siamo un equipaggio di un gruppo sportivo, le Fiamme Gialle, per la federazione non eravamo adatti a questo livello...".

"Romano ha ragione - aggiunge Sartori - veniamo da un anno durissimo. Abbiamo gareggiato con un lutto sulla maglia per il colonnello Gaetano Bellantuono: è stato un secondo papà, ha formato lui questo equipaggio. E' qui con noi".

"I ragazzi si sono messi a lavorare a testa bassa cercando di capire quale fosse il loro ruolo, hanno dovuto superare tanti step, ma ce l'hanno fatta a qualificarsi come equipaggio societario. Adesso il merito del loro argento è di tutti, non dimentichiamo che lo scafo è della Federazione", sono le parole del tecnico, che cerca di smorzare eventuali polemiche dopo che i suoi ragazzi non erano stati convocati dal ct De Capua "per scelte tecnico-fisiologiche". "Si sono qualificati, hanno dovuto superare tante difficoltà burocratiche, ma alla fine ce l'hanno fatta", ha aggiunto.