Gli azzurri in diretta

NUOTO: 4X100 MISTI, FUORI MAGNINI



PUGILATO: VALENTINO OK

Domenico Valentino



PALLANUOTO: SETTEBELLO KO CON LA CROAZIA



SCHERMA: AZZURRE D'ORO NEL FIORETTO



NUOTO: 50 SL, DOTTO FUORI DALLA FINALE

Niente staffetta perDopo le polemiche nello spogliatoio del nuoto azzurro, il capitano non farà la frazione a stile libero della 4X100 mista in programma domani. Al suo posto con Di Tora, Scozzoli e Rivolta l'altro velocista Luca Dotto che gli è stato preferito.Benenel pugilato categoria 60 kg: l'azzurro ha battuto 15-10 il britannico Josh Taylor.La nazionale di pallanuoto maschile è stata sconfitta per 11-6 dallanel match valido per il Gruppo A del torneo olimpico.Il 'dream team' del fioretto donne è d'oro, il quarto per l'Italia alle Olimpiadi di Londra. In finalehanno sconfitto la Russia campione in carica per 45-31. In semifinale le azzurre, bronzo nella gara a squadre a Pechino 2008, avevano battuto nettamente la Francia per 45-22 e nei quarti avevano avuto la meglio sulla Gran Bretagna in un altro match senza storia.Niente da fare per, eliminato nella semifinale dei 50 stile libero alle Olimpiadi di Londra. L'azzurro ha chiuso al 13° posto con il tempo di 22"09, che lo lascia fuori dalla rosa degli otto.

TENNIS: ERRANI-VINCI SI ARRENDONO ALLE SORELLE WILLIAMS

Le azzurre Sara Errani e Roberta Vinci escono di scena dal torneo olimpico di doppio femminile di tennis. Nei quarti di finale, sull'erba di Wimbledon, la coppia azzurra è stata battuta dalle sorelle Venus e Serena Williams con un doppio 6-1 in appena 55 minuti.

GINNASTICA: OTTAVA LA FERRARI

Ottavo posto per Vanessa Ferrari con 57,99 punti nell'all around di ginnastica artistica. Ventunesima la catanese Carlotta Ferlito con 55,098. L'oro è andato alla statunitense Gabrielle Douglas; argento per la russa Victoria Komova con 61,973 che ha preceduto la connazionale Aliya Mustafina (59,566).

VELA: OTTIMA PARTENZA PER ZANDONA'-ZUCCHETTI

Nel quinto giorno di regata dei Giochi di Londra in acqua le classi RS:X maschile e femminile, Finn, Star, 49er, Women's Match Racing e debutto per il 470 maschile. Riposo oggi per i Laser Standard e Radial. Ottimo inizio per Gabrio Zandonà (Cv Marina Militare)-Pietro Zucchetti (Sv Fiamme Gialle) che chiudono al 6 posto sul traguardo della prima prova 470 maschile. Nella seconda chiudono al 26. Bene anche nei 49er per Giuseppe Angilella (Cc Roggero di Lauria) e Gianfranco Sibello (Sv Fiamme Gialle) in crescita e al 14 posto overall (oggi 8-12). Alessandra Sensini nell'RS:XF guadagna una posizione ed è al 10 posto in classifica provvisoria. Cielo parzialmente soleggiato con piovaschi isolati, vento da sud-sud-ovest a 15-20 nodi con raffiche a 25. Corrente di marea a 3 nodi massimo. Da domani sulla linea di partenza anche il 470 femminile. Le regate della classe RS:X maschile sono ancora in corso. Primi sulla linea di partenza alle 12 ore locali 49er (Race 7&8), 470M (Race 1&2), Finn (Race 7&8) e Star (Race 7&8). A seguire alle 14 locali RS:XF (Race 5&6) e alle 15.30 RS:XM (Race 5&6). Non vi sono azzurri in regata nelle classi Star e Match Race femminile.

KAYAK: GIAI PRON FUORI DALLA FINALE

E' purtroppo finita in semifinale la corsa della nostra Giai Pron nel Kayak. L'azzurra, che si era comportata benissimo in batteria, è incorsa in una serie di errori incredibili in semifinale che ne hanno compromesso la discesa. Alla fine ha chiuso con l'ultimo tempo a causa di un salto di porta

ARCO: LIONETTI OUT AI QUARTI

Giochi finiti per Pia Lionetti. L'azzurra è stata battuta dalla messicana Aida Roman nei quarti di finale del tiro con l'arco con il punteggio di 6-2

SCHERMA: SUPER FIORETTO, AZZURRE IN FINALE

E' medaglia! Le nostre fiorettiste, Di Francisca, Errigo e Vezzali, si sono qualificate brillantemente alla finale della prova a squadre. In semifinale contro la Francia non c'è stata storia: 45-22. Ora per la medaglia d'oro il Dream Team affronterà la vincente tra Corea del Sud e Russia.

TIRO A VOLO: AZZURRI, NIENTE FINALE NEL DOUBLE TRAP

Francesco D'Aniello e Daniele Di Spigno sono stati eliminati nelle qualificazioni del double trap di tiro a volo alle Olimpiadi di Londra. D'Aniello ha chiuso all'ottavo posto con 136 piattelli abbattuti, uno solo in meno di quelli necessari per la qualificazione. Di Spigno ha chiuso al 16esimo posto con 131. Miglior punteggio della mattinata per l'inglese Peter Robert Russel Wilson con 143. Inattesa soprattutto l'eliminazione di D'Aniello, che a Pechino aveva vinto la medaglia d'argento.

BEACH VOLLEY: CICOLARI-MENEGATTI ALLA FASE FINALE

Greta Cicolari e Marta Menegatti si qualificano per la fase finale del torneo di beach volley femminile alle Olimpiadi di Londra. La coppia azzurra ha battuto per 2-1 (21-12, 23-25, 15-10) le canadesi Annie Martin e Marie-Andree Lessard chiudendo al primo posto il proprio girone eliminatorio. Per le azzurre tre vittorie in altrettante partite disputate.

CANOTTAGGIO: SARTORI E BATTISTI ARGENTO

Grande impresa di Alessio Sartori e Romano Battisti nella gara del due di coppia di canottaggio. Gli azzurri hanno conquistato la medaglia d'argento alle spalle della Nuova Zelanda. Bronzo alla Slovenia.

NUOTO: FUORI ANCHE LA FILIPPI

Alessia Filippi eliminata nelle batterie dei 200 dorso. L'azzurra ha chiuso al settimo posto (2'12"40) nella sua serie.

NUOTO: RIVOLTA OUT DALLE SEMIFINALI NEI 100 FARFALLA

Matteo Rivolta non si qualifica per le semifinali dei 100 metri farfalla ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Con il tempo di 52.50 il nuotatore azzurro resta fuori dalla corsa verso il podio della sua categoria.

SCHERMA: AZZURRE IN SEMIFINALE

Nessun problema per le nostre fiorettiste. Il Dream Team azzurro ha infatti vinto agevolmente il suo quarto di finale contro la Gran Bretagna (42-14) e si è guadagnato l'accesso alla semifinale avvicinando la zona medaglie.

CANOTTAGGIO: DOPPIO PL FUORI DALLA FINALE

Gli azzurri Pietro Ruta ed Elia Luini non sono riusciti a qualificarsi per la finale A del doppio maschile pesi leggeri dei Giochi olimpici di Londra. Ad Eton Dorney, gli italiani sono giunti quinti nella loro semifinale, col tempo di 6'41"17. Disputeranno la finale B.

BEACH VOLLEY: AZZURRI BATTUTI DAL BRASILE

Paolo Nicolai e Daniele Lupo sono stati battuti 2-0 (26-24, 21-18 ) dalla coppia brasiliana Alison Cerutti e Emanuel Rego nel torneo olimpico di beach volley. Con questa vittoria i brasiliani chiudono in testa il Girone A mentre la coppia azzurra dovra' attendere la fine degli altri incontri per sapere se passerà direttamente alla fase successiva, nel caso venisse selezionata come migliore terza, o se debba disputare uno spareggio.

FIORETTO: ITALIA CONTRO LA GRAN BRETAGNA

La Gran Bretagna ha sconfitto l'Egitto per 45-34 negli ottavi di finale del torneo femminile di fioretto a squadre e nei quarti di finale sfidera' l'Italia.

NUOTO: DOTTO IN SEMIFINALE NEI 50 SL

Uno dentro, uno fuori. Dalle batterie dei 50 stile libero arrivano notizie così così per i nostri azzurri. Luca Dotto, inserito in una batteria pazzesca con Cielo ha chiuso al quarto posto strappando l'accesso alla semifinale. Fuori, invece, Marco Orsi, solo settimo

CANOTTAGGIO: MALE IL 4PL

E' finita con l'ultimo posto nella finale B l'avventura olimpica del quattro pesi leggeri. La gara è stata vinta dalla Francia davanti a Stati Uniti e Germania

ARCO: LIONETTI AI QUARTI DI FINALE

Grande prova di Pia Lionetti che si è qualificata per i quarti di finale del torneo olimpico di tiro con l'arco. Negli ottavi, ha sconfitto la taiwanese Ya-Ting Tan 6-2.