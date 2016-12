Molmenti vince l'oro nel kayak

- Grande impresa dinella gara del K1 slalom all'. L'azzurro ha conquistato una straordinaria medaglia d'oro, la terza di questo metallo e la nona in totale per l'Italia finora. Nel giorno del suo 28° compleanno, Molmenti, autore di una prestazione superlativa chiusa col tempo di 93"43, ha preceduto sul podio il ceco Vavrinec Hradilek, argento in 94"78, e il tedesco Hannes Aigner, bronzo in 94"92.

Nessuna penalità, nessuna palina toccata, perfetti gli ingressi di porte, siano esse state da affrontare frontali che da dietro. Il friulano Molmenti, soprannominato "Calimero" e in acqua con una canoa da lui costruita di colore rosso per la sua grande passione per la Ducati, ha aggiunto un'altra medaglia pesante dopo il titolo mondiale del 2010 e quelli europei del 2009, 2011 e 2012.

Molmenti, pordenonese, fa un enorme passo avanti rispetto a Pechino 2008, quando aveva chiuso decimo nella stessa specialità. Con lui l'Italia torna sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi in questa specialità dopo il suo allenatore Pierpaolo Ferrazzi a Barcellona 1992.

"Meglio di così non si poteva fare, sono riuscito a migliorare dei piccoli errori che avevo fatto. Sono contento, ho finito il lavoro, ho vinto tutto quello che c'era da vincere nel mio sport. Sono il primo atleta del K1 a farlo e sono molto orgoglioso - ha commentato Molmenti - . Il percorso era più fisico, più adatto alle mie caratteristiche, nella parte tecnica poi ci ho messo del mio. E' il mio compleanno, c'erano tante cose che combaciavano. Perché la mia canoa è dipinta di rosso Ducati? Avevo venduto la moto per andare in Australia. Sono stati anni difficili in cui ho investito su me stesso, sono stati investimenti ben ripagati. Pechino per me è stata una sconfitta, ho sbagliato io, lì ho buttato la possibilità che avevo già di andare a medaglia. Il passaggio a professionista ha fatto la differenza, ho saputo gestire la mia emotività. Un messaggio da mandare agli italiani? Siamo grandi".