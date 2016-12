Londra: primo oro Gran Bretagna

- Dopodi passione, anche lafesteggia il suo. La lunga attesa, divenuta addirittura spasmodica per stampa e tifosi, è stata interrotta dalla prova died, che si sono aggiudicate la prova di due senza nel. La coppia britannica ha sconfitto in finale Australia e Nuova Zelanda e ridato il sorriso al paese organizzatore, che adesso risale nel medagliere.

Il 'Sun' le ha subito ribattezzate Golden Girls, ma anche H-Bombs per l'iniziale (comune) del loro nome. Heather Stanning ed Helen Glover, in un Eton Dorney pazzo di gioia, hanno chiuso la loro prova in 07:27:13. Un tempone che legittima l'esultanza di un popolo finora a secco di soddisfazioni. L'argento e i due bronzi accumulati fino alla giornata di ieri, infatti, erano costati la supplica dei giornali: "Dateci un oro per favore, in qualsiasi modo...".

L'impresa del canottaggio trova ampio risalto nell'apertura di numerosi siti web: "Happy and glorius" è il titolo del 'Daily Mail'. "Stanning e Glover vincono la prima medaglia d'oro di questi Giochi e conquistano una vittoria storica per il cannottaggio femminile". "Due ragazze che fanno la storia" è l'entusiastico commento del 'Telegraph'. "Stanning e Glover saranno le prime ad ascoltare 'God save the Queen' (l'inno britannico, ndr) dal gradino più alto del podio dopo una grande prova " commenta il 'Times'. "Dopo 5 giorni, 11 ore, 59 minuti e 57 minuti, la Gran Bretagna ha finalmente le sue ragazze d'oro" è il commento del 'Sun', che finalmente può cancellare il contro alla rovescia e aprire le celebrazioni di una medaglia a suo modo storica.