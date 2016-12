Pellegrini: "Non sono traumatizzata"

foto SportMediaset Correlati DOSSIER 14:48 - "Il risveglio? E' stato serenissimo". Tant'è vero che è andata in acqua e, con le compagne, ha trascinato la 4x200 azzurra in finale olimpica con il nuovo record italiano. Federica Pellegrini non ha smobilitato e rilegge con serenità il doppio flop nei 200 e nei 400: "Non sono traumatizzata da questa Olimpiade. Bisogna stare tranquilli e a freddo capire cosa è andato e cosa no, serve un esame di coscienza". Sul futuro: "Un reality? Perché no". - "Il risveglio? E' stato serenissimo". Tant'è vero che è andata in acqua e, con le compagne, ha trascinato lain finale olimpica con il nuovo record italiano.non ha smobilitato e rilegge con serenità il doppio flop neie nei: "Non sono traumatizzata da questa Olimpiade. Bisogna stare tranquilli e a freddo capire cosa è andato e cosa no, serve un esame di coscienza". Sul futuro: "Un reality? Perché no".

''Il prossimo anno voglio fare tutto quello che mi diverte e può fare piacere'', ha confermato la Pellegrini, che però non si sottrae, prima di uscire dalle piscine, a un'analisi di quanto successo a Londra... e dintorni. "Mi sono arrivati tanti messaggi per rincuorarmi, tirarmi su il morale, mi hanno fatto piacere - racconta Federica -. Abbiamo steccato lo stato di forma, ma può capitare. Le riflessioni a caldo non vanno fatte, c'ètutto il tempo per farlo, il prossimo anno non voglio pensare ai tempi e al nuoto".



C'è anche spazio per un 'misunderstanding' sulle dichiarazioni di Rossetto, che ha parlato di lavoro quadriennale per riportare la Pellegrini in alto. "Mi sono affidata a Claudio per venire alle Olimpiadi e vincere due ori, se non credeva che potessi arrivare al top della forma avrebbe dovuto dirmelo prima e mi sarei rivolta a qualcun altro ma non credo abbia detto questo", il suo primo commento, prima di capire che le intenzioni di Rossetto riguardavano la ripresa dopo l'anno 'sabbatico' che l'olimpionica di Pechino vuole concedersi. Prima, però, c'è da chiudere Londra con la 4X200 sl. "Siamo contente di aver centrato la finale, qui siamo solo le quattro titolari, non abbiamo riserve e abbiamo tirato - aggiunge la Pellegrini - Si sogna sempre in grande, vedremo di limare il tempo il piu' possibile e divertirci".