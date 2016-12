Badminton choc, espulse otto atlete

foto SportMediaset Correlati ITALIANI LIVE

- Il "biscotto in salsa cinese" non va giù agli organizzatori dei Giochi, che hanno accusato otto giocatrici didi ''aver violato lo spirito olimpico e la morale sportiva'', dopo che hanno volutamente perso i loro incontri favorendo le avversarie. Sotto accusa, in particolare, è finito un match di doppio tra le cinesicontro le sudcoreaneLe cinesi, già qualificate, hanno perso contro le meno quotate avversarie in una partita che non ha visto scambi più lunghi di quattro colpi oltre che a battute direttamente a rete o volutamente fuori dal campo di gioco. In questo modo, Yu e Wang hanno evitato l'incontro nelle eliminatorie con le connazionaliIl pubblico non ha pero' gradito e le giocatrici hanno lasciato il campo tra i fischi