La giornata olimpica degli azzurri

NUOTO: MALE LE AZZURRE NELLA 4X200

GINNASTICA: OTTAVI 22° NELL'ALL ROUND



TENNIS: OK VINCI-BRACCIALI, KO ERRANI-SEPPI

TENNIS: RIMANDATO IL DOPPIO DI ERRANI-VINCI

TENNIS: FUORI SCHIAVONE-PENNETTA

PALLAVOLO: AZZURRE SENZA PROBLEMI CON LA GB

ARCO: FUORI JESSICA TOMMASI

PUGILATO: TUTTO FACILE PER CAMMARELLE

PALLANUOTO: SETTEROSA KO

TENNIS:

PENNETTA UMILIATA

SCHERMA: LA VECCHI SI FERMA AI QUARTI

KAYAK SLALOM: ORO A MOLMENTI

SCHERMA: VECCHI AI QUARTI



SCHERMA: SCONFITTA LA MARZOCCA

SCHERMA:

VECCHI AL SECONDO TURNO



Comincia positivamente il torneo di sciabola femminile di Irene Vecchi, che batte agevolmente la britannica Sophie Williams per 15-6 e si qualifica agli ottavi di finale.





CICLISMO:

GUDERZO E CANTELE STACCATISSIME







CANOA: DANIELE MOLMENTI APPRODA IN FINALE

SCHERMA: AVANTI LA MARZOCCA

SCHERMA:

PIZZO

SI FERMA

SCHERMA:

PIZZO AI QUARTI DI FINALE





NUOTO: BENE LA 4X200 FEMMINILE





JUDO: MELONI OUT AL SECONDO TURNO



NUOTO: TURRINI FUORI NEI 200 MISTI



GGIO: FINALE PER MORNATI E CARBONCINI



CANOTTAGGIO: NIENTE FINALE PER I 4 DI COPPIA

NUOTO: STOP AI QUARTI PER LA BOGGIATTO



NUOTO:

RANFAGNI ELIMINATO

Il giovane azzurro Sebastiano Ranfagni non ce l'ha fatta a qualificarsi per le semifinali dei 200 dorso di nuoto. L'azzurro ha nuotato con il tempo di 1'58"76, 19°





SCHERMA:

PIZZO PASSA GLI OTTAVI

Soffertissimo successo di Paolo Pizzo, campione del mondo in carica, nel primo turno del torneo di spada maschile. L'azzurro ha battuto solo per 15-14 e rimontando due stoccate di distacco nel finale lo schermidore di Hong Kong Leung, numero 281 del mondo.





JUDO: MELONI PASSA, LA BARBIERI NO

ARCO:

VALEEVA ELIMINATA NEI 16.MI

Si è interrotta dopo due turni l'avventura olimpica di Natalia Valeeva nell'individuale femminile di tiro con l'arco. Nei sedicesimi, secondo turno del tabellone, l'azzurra è stata sconfitta per 6-2 dalla russa Peton

.



ARCO:

VALEEVA QUALIFICATA

E





ARCO

NESPOLI SUBITO ELIMINATO



GLI AZZURRI IN GARA OGGI

Ancora un'altra delusione per. L'azzurra, insieme alle compagne Alice Mizzau, Alice Nesti e Diletta Carli, ha chiuso al settimo posto la finale olimpica della 4x200 stile libero donne. Staffetta azzurra mai in gara e lontanissima dal podio.Il giapponese Kohei Uchimura ha vinto la medaglia d'oro nella ginnastica artistica individuale All-Around al North Greenwich Arena di Londra. I nipponico ha messo insieme 92.690 punti arrivando davanti al tedesco Marcel Nguyen, medaglia d'argento, con 91.031 punti. Medaglia di bronzo allo statunitense Danell Leyva, sul gradino più basso del podio con 90.698 punti. Fuori dal podio e lontano dalle prime posizioni l'italiano, 22° con 84.648 punti.La coppia azzurra formata dasubito fuori al primo turno nel torneo Olimpico di doppio misto. Gli italiani hanno dovuto cedere il passo alla coppia statunitense formata da Lisa Raymond e Mike Bryan: 7-5 6-3 il risultato finale in favore degli americani. Passano al secondo turno, invece,che hanno eliminato gli svedesi Sofia Arvidsson e Robert Lindstedt in tre set: gli azzurri hanno vinto il primo set 6-3, perso il secondo 6-4 e vinto il terzo 10-8.Il doppio femminile del torneo di tennis alle Olimpiadi di Londra tracontro le sorelle Serena e Venus Williams è stato rinviato. L'incontro, valevole per i quarti di finale, sarà recuperato domani.sono state eliminate al secondo turno del torneo olimpico di doppio femminile. Le azzurre sono state sconfitte dalle taiwanesi Chia-Jung Chuang e Su-Wei Hsieh, che si sono imposte per 6-7 (3-7), 7-5, 6-4.Successo netto - 3 a 0 - dell'Italvolley femminile sulle padroni di casa della Gran Bretagna, nel match valido per il Gruppo A di Londra2012. L'Italia di Massimo Barbolini si e' imposta per 25-27, 12-25, 12-25. Le azzurre incontreranno venerdi' prossimo l'Algeria.E' finito ai 32.imi di finale il torneo olimpico di Jessica Tommasi. L'azzurra dell'arco è stata battuta 6-5 dalla coreana Choi ed è quindi eliminataComincia bene l'Olimpiade di Cammarelle, che ha battuto 18-10 il colombiano Ytalo Perea Castillo e ha strappato il pass per i quarti di finale dei supermassimiLe azzurre della pallanuoto escono sconfitte per 7-4 dalla Russia nel secondo incontro del girone B ai Giochi olimpici di Londra. Il Setterosa di Fabio Conti tornera' in acqua mercoledi' prossimo per affrontare la Gran Bretagna.si è arresa negli ottavi di finale del singolare femminile di tennis dei Giochi olimpici di Londra. Sul verde di Wimbledon, l'azzurra ha perso contro la ceca Petra Kvitova, per 6-3 6-0, in soli 59'.Bradley Wiggins ha dominato la prova a cronometro di 44 km staccando di 42" il tedesco Tony Martin (51'21"54), medaglia d'argento. La giornata memorabile del ciclismo britannico è stata completata dal terzo posto di Christopher Froome (51'47"87), medaglia di bronzo. Ottima prestazione dell'azzurro, quinto in 52'49"28 alle spalle dello statunitense Tayor Phinney (52'38"07).Niente da fare per Irene Vecchi, fuori ai quarti di finale del torneo individuale della sciabola. L'azzurra, opposta alla fortissima Kharlan, si è dovuta arrendere con un netto 15-9.Grande impresa di Daniele Molmenti nella gara del K1 slalom di kayak all'Olimpiade di Londra 2012. L'azzurro ha conquistato la medaglia d'oro, la nona in totale per l'Italia fino a questo momento. Lee Valley, l'atleta di Pordenone del Gruppo Sportivo Forestale, che oggi festeggia il 28° compleanno, ha chiuso il percorso con 93.43. Medaglia d'argento al ceco Vavrinec Hradilek, con 94.78; bronzo al tedesco Hannes Aigner, con 94.92.passa ai quarti nella sciabola femminile ai Giochi. La livornese ha superato la cinese X Chen 15-10.Brutta sconfitta, subita dall'azzurra, negli ottavi della sciabola femminile. L'italiana è stata eliminata dalla sudcoreanacon il risultato di 15-7.L'americana Kristin Armstrong vince la medaglia d'oro nella cronometro femminile ai Giochi olimpici di Londra con il tempo di 37'34"82. Argento alla tedesca Judith Arndt, bronzo alla russa Olga Zabelinskaya. Lontane le azzurreche chiudono in 21esima e 22esima posizione.Nel giorno del suo 28esimo compleannocampione del mondo nel 2010,si guadagna un posto nellacon il buonissimo tempo di 96'37''.ha passato i sedicesimi di finale battendo l'argentinacon il risultato di 15-10, e sfiderà agli ottavi la coreana. Fra poco scenderà in pedana anche l'altra sciabolatricecontro la britannicaNiente da fare per il cataneseche viene eliminato, con il punteggio di 15-12 dal venezuelano. Fuori quindi anche l'ultimo spadista italiano.ha raggiunto i quarti di finale del torneo olimpico di spada maschile individuale. Il catanese, campione del mondo in carica, ha sconfitto agli ottavi per 15-10 il senegalese Alexandre Bouzaid.Bella semifinale per le 4 atlete azzurre protagoniste della semifinale dei 4x200 stile libero. La squadra composta daha terminato con il tempo di 7'52''75, facendo il, e chiudendo al quarto posto complessivo dietro a Australia, USA e Canada.Non passacontro il brasiliano, nel judo categoria -90 kg. A portare al termine l'avventura olimpica dell'atleta romano è stato un ippon quando mancavano 50 secondi alla fine dell'incontro.Non riesce a superare i quarti di finale dei 200 mistiche termina al quinto posto nella sua batteria, e 20esimo in totale, con il tempo di 2'00''33, non sufficiente per la qualificazione. Primo crono assoluto percon 1'57"20, in semifinale vanno ancheSi sono qualificati per la finale di canottaggio, categoria due senza,. Il duo ha terminato la propria semifinale al secondo posto con il tempo di, 7 secondi dietro ai due atleti dellaIl 4 di coppia azzurro, composto da, e, non si è qualificato per la finale A di specialità nel canottaggio. Ad, gli italiani sono giunti all'ultimo posto nella semifinale, col tempo di 6'18"96.Niente da fare pernei 200 rana, l'atleta azzura che gareggiava nella quinta batteria è finita in ultima posizione con il tempo di. Purtroppo un tempo non sufficiente per arrivare in semifinale, il tempo migliore lo ha registrato datempo tra quelli registrati nelle batterie, posizione non sufficiente per il passaggio del turno.Si qualifica per gil ottavi del Judo, categoria -90 kg,battendo il tagikistano. Finisce invece, sempre ai sedicesimi, l'avventura olimpica della judokache,nella categoria -70kg, è stata eliminata dalla sudcoreanadopo la serie di eliminazioni dei maschi, le donne dell'arco partono forteaccede ai 16mi di finale dell'individuale dopo avere superato per 6-3 la coreana del nor Un Sil KwonFinisce ai trentaduesimi anche l'avventura nell'arco individuale per, eliminato dal taiwanese Yu Cheng Chen con il risultato finale di 6-2. Termina qui quindi le speranze di medaglia per il trio italiano che ha vinto la medaglia d'oro nel tiro con l'arco a squadra, infatti nella giornata di ieri siacheerano stati eliminati sempre ai trentaduesimi.Alle Olimpiadi di Londra è il giorno diI due campioni azzurri della boxe fanno il loro esordio nel torneo olimpico, rispettivamente nella categoria supermassimi e massimi. Per entrambi l'obiettivo minimo è una medaglia. All'indomani della prima giornata senza podi azzurri, l'Italia spera di tornare a sorridere.Speranze di podio ci sono nella canoa, doveè tra i favoriti nel K1. L'azzurro è impegnato prima nelle semifinali, poi nell'eventuale finale. Nel windsurf seconda giornata di gare per la campionessa, undicesima dopo la prime due prove. Nel tiro con l'arco è impegnato Mauro Nespoli, ultimo italiano rimasto in gara nel torneo individuale. Primo turno anche pertra le donne.Impegno proibitivo nel tennis perche affronta la forte ceca. Nella scherma, tocca anella spada e anella sciabola. Nel nuoto, ultimo impegno pernella staffetta 4x200. In vasca anchenei 200 dorso,nei 200 rana e Federico Turrini nei 200 misti. Nel canottaggio, semifinali del doppio pesi leggeri conPoi semifinali quattro di coppia consemifinali due Senza conNel ciclismo c'è la prova a a cronometro di ciclismo. Per l'Italia in garatra le donne,tra gli uomini. Nella ginnastica individuale All Around con. Nella pallavolo femminilesfida la Gran Bretagna, mentre nella pallanuoto donne ilaffronta la temibile Russia. Nel judo, infine, in garanei 90kg ednei 70kg.