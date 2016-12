Italia, una giornata nerissima

- Più che una giornata no, è una giornata da: "Se qualcosa può andar male, lo farà". Ilè una barzelletta che non fa ridere, una lista lunga così di delusioni che si susseguono impietose, di tiri sbagliati, bracciate stanche, stoccate fuori bersaglio. Dalla scherma all'arco, passando per judo e tiro a volo per arrivare fino alla Pellegrini, non un sorriso, un traguardo tagliato come si deve, una

E' andato, appunto, tutto storto. I primi segnali di un fallimento inatteso sono arrivati di prima mattina spinti dal vento che ha disturbato i colpi di. Il nostro arciere, fresco di titolo olimpico nella gara a squadre e tra i grandi favoriti della gara individuale, ha fatto la stessa fine del compagno. Fuori il primo, lunedì, ai trentaduesimi. Fuori il secondo allo stesso turno, cioè subito, contro l'ucraino. Non un fenomeno, per capirci, ma uno che ha tirato con costanza senza grandi picchi ma anche senza grandi errori.

Più prevedibile era l'eliminazione del judoka Ciano, vittima sacrificale o quasi del fortissimo tedesco Bishof, mentre qualche speranziella giustificata di passaggio del turno era riposta sulla belloccia Gwend, fatta fuori agli ottavi dalla Xu Lili.

Tra gli uomini senza spazio in copertina c'è anche il pugile Cappai, battuto 17-7 da Barriga. E c'è, purtroppo, anche Brecciaroli, che con il suo Apollo aveva dato spettacolo due giorni fa nel Dressage (aveva chiuso secondo), ma ha poi mollato pian piano la presa nel Country e nel salto a ostacolo finendo 19.imo, lontano dai primi e dietro anche alla bravissima Vittoria Panizzon, alla fine undicesima.

Le grandi e inattese delusioni sono però arrivate dalla scherma, la nostra disciplina. Cassarà, favorito della vigilia (i bookies quotavano a 2 o poco più la sua vittoria), si è fermato ai quarti contro il sorprendente egiziano Abouelkassem (poi medaglia d'argento); Aspromonte, altro uomo da medaglia e dintorni, si è arreso al cinese Lei sempre ai quarti, mentre Baldini, a caccia di riscatto dopo l'esclusione ingiusta dai Giochi di Pechino, ha sfiorato il bronzo lasciandolo però, all'ultima stoccata, al coreano Choi: 15-14. Se qualcosa può andar male...

Infine, lasciando perdere la sconfitta della Allegrini nel badminton e la prima giornata non esaltante della Sensini nella vela, il colpo di grazia è arrivato dal nuoto. Malissimo Magnini, fuori in batteria nei 100 stile, fuori in batteria la 4X200 e, giusto per non farsi mancare nulla, terribile quinto posto della Pellegrini nella finale dei 200. Il che, alla resa dei conti, fa zero medaglie. E, per la prima volta in questi Giochi londinesi, non una nota del nostro inno.