Furia Magnini: "Bisogna cambiare tutto"

DOSSIER 14:15 - Filippo Magnini va all'attacco dopo il flop nei 100 sl: "Lo sapevo che non sarebbe andata bene. La velocità ha cannato completamente la preparazione olimpica. A settembre ognuno si metta mano sul cuore. Altre nazioni fanno meglio, e non solo gli atleti, dobbiamo migliorare tutti". "Filippo parla un po' troppo a caldo - la replica del tecnico Rossetto - Da anni la velocità azzurra con la stessa gestione ha sempre ottenuto ottimi risultati". vaall'attacco dopo il flop nei: "Lo sapevo che non sarebbe andata bene. La velocità ha cannato completamente la preparazione olimpica. A settembre ognuno si metta mano sul cuore. Altre nazioni fanno meglio, e non solo gli atleti, dobbiamo migliorare tutti". "Filippo parla un po' troppo a caldo - la replica del tecnico- Da anni la velocità azzurra con la stessa gestione ha sempre ottenuto ottimi risultati".

"Ci dicono sempre di guardare agli americani, ma gli americani non sono solo gli atleti ma anche tutto ciò che sta attorno a loro - ha proseguito un Magnini delusissimo e arrabbiatissimo - So di aver dato tutto, ma in gara non rendiamo, è un peccato presentarsi a un'Olimpiade così. Non mi sento in forma: anzi, mi sento pesante. La condizione non è ideale: è stato sbagliato certamente qualcosa. In questo momento non sono in forma e non posso fare di più. Quando sto bene posso competere con gli altri e l'ho dimostrato. Adesso, però, non sto al meglio. E' da gennaio che non sto bene, è anche colpa mia se non ho messo abbastanza in chiaro queste mie sensazioni", ha concluso.



"Siamo andati in difficoltà perché abbiamo cercato di rischiare al massimo, per raschiare quello che avevamo. Rischiare significa portare i ragazzi al limite, ma a volte si può andare oltre e mettere il piede nel posto sbagliato - la risposta di Rossetto allo sfogo di Magnini - Filippo parla un po' troppo a caldo, lo conosciamo. Le cose che dice hanno un perché, è vero che dobbiamo imparare dalle nazioni più brave. Io non rimpianti sul lavoro fatto, ma su come è finito. Le controprestazioni sono evidenti, Filippo non è arrivato qui in condizione, ma i ragazzi hanno messo tutti il loro impegno". Sull'arrivo di Federica Pellegrini nel gruppo: "Problemi nel gruppo non ne ha creati - ha aggiunto - Un aggravio di lavoro per me sì. Lei necessita di attenzione e concentrazione e questo un po' puo' avere inciso. Ma quando si rischia, ripeto, si può andare oltre".



"La colpa di questo stato di forma non buono e un po' di tutti: di noi ragazzi e dell'allenatore - ha detto Luca Dotto, eliminato come Magnini in batteria - Il gruppo funziona: l'anno scorso i risultati sono stati positivi. Quest'anno, invece, sta andando tutto storto. Certamente hanno influito gli infortuni; ma qualche cosa non ha funzionato anche nella preparazione".