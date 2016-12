"Vogliamo un oro, per favore"

foto SportMediaset Correlati MEDAGLIERE

DOSSIER 12:02 - Solamente tre medaglie conquistate: un argento e due bronzi. Ventesima posizione nel medagliere e subito le prime polemiche. La Gran Bretagna, padrona di casa ai Giochi olimpici di Londra 2012, è ancora a secco di ori e il tabloid inglese The Sun, quasi implorando gli atleti, martedì sull'edizione on line titola così: "Vogliamo una medaglia d'oro". E ancora: "In qualsiasi sport, il prima possibile. Per favore". - Solamente tre medaglie conquistate: un argento e due bronzi. Ventesima posizione nel medagliere e subito le prime polemiche. La, padrona di casa ai Giochi olimpici di, è ancora a secco di ori e il tabloid inglese The Sun, quasi implorando gli atleti, martedì sull'edizione on line titola così: "Vogliamo una medaglia d'oro". E ancora: "In qualsiasi sport, il prima possibile. Per favore".

Il Sun elenca le grandi speranze britanniche che, nelle prossime 36 ore, potrebbero conquistare il primo oro del team. Si tratta di Zara Phillips (equitazione) e David Florence (slalom canoa) - in gara martedì - e di Bradley Wiggins (ciclismo, cronometro) e la coppia Glover/Stanning (canottaggio femminile) in gara mercoledì.



Il quotidiano inglese esalta anche lo storico bronzo (il primo della storia) conquistato lunedì dai ginnasti britannici, ma poi esorta la squadra a conquistare il primo oro dei Giochi: "Per favore, noi vogliamo una medaglia d'oro. In qualsiasi sport. Il prima possibile. Per favore. Forza team britannico!".