Giorno 4, azzurri a secco

SCHERMA: NIENTE BRONZO PER BALDINI

Finisce nel peggiore dei modi la giornata del fioretto maschile. Dopo le eliminazioni di Aspromonte e del favoritissimo Cassarà, anche Andrea Baldini fallisce l'appuntamento con la medaglia. Nella finalina per il bronzo, il livornese è stato sconfitto dal coreano Choi con il punteggio di 15-14. Il titolo è andato al cinese Sheng Lei, che in finale ha battuto per 15-13 l'egiziano Alaaeldin Abouelkassem, primo atleta arabo a conquistare una medaglia nella scherma alle Olimpiadi.

NUOTO: NIENTE MEDAGLIA PER LA PELLEGRINI

Altra delusione per Federica Pellegrini all'Olimpiade di Londra 2012. L'azzurra ha mancato l'appuntamento con il podio, chiudendo soltanto al quinto posto la "sua" gara, i 200 metri stile libero di nuoto. Il titolo è andato all'americana Allison Schmitt con il nuovo record olimpico di 1'53"61. Sul podio anche La francese Camille Muffat, seconda in 1'55"58, e l'australiana Bronte Barratt, terza in 1'55"81. La Pellegrini ha chiuso in 1'56"73.

GINNASTICA: L'ITALIA CHIUDE SETTIMA

Settimo posto per le azzurre della ginnastica artistica nel concorso a squadre. L'oro e' stato vinto dagli Stati Uniti (183.596): argento alla Russia (178.530), bronzo alla Romania (176.414). Le italiane hanno chiuso con 167.930.

SCHERMA: BALDINI BATTUTO IN SEMIFINALE

Niente da fare per Andrea Baldini, ultimo rappresentante azzurro nel fioretto maschile. Il livornese è stato sconfitto in semifinale dall'altissimo cinese Lei, che ha chiuso il conto con il punteggio di 15-11. A Baldini non resta ora che dare l'assalto al bronzo.



BEACH VOLLEY: AZZURRE OK

Le azzurre del beach volley Cicolari-Menegatti hanno sconfitto in meno di 40 minuti le britanniche Dampney-Mullin per 2-0 (21-18, 21-12) nella fase a gironi di Londra 2012. Dopo aver vinto la prima partita contro le russe Ukolova-Khomyakova, le azzurre salgono al primo posto del Girone F a quota 4 punti.

VELA: SENSINI APRE CON L'11° POSTO

Dopo le prime due prove dell'RS:X, Alessandra Sensini è all'11° posto in classifica provvisoria con 21 punti. Prima la spagnola Marina Alabau a 3 punti, seconda l'israeliana El-Korzits a 4 punti e terza la polacca Noceti Klepacka a 7 punti. La Sensini ha raccolto nelle due prime prove un 12° e un 9° posto.

TENNIS: PENNETTA-SCHIAVONE AVANTI

La coppia azzurra composta da Flavia Pennetta e Francesca Schiavone si è qualificata per il secondo turno del torneo di doppio femminile. Le azzurre hanno battuto in due set le spagnole Anabel Medina Garrigues e Arantxa Parra Santonja con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-4.

PALLAVOLO: L'ITALIA BATTE L'ARGENTINA

Gli azzurri di pallavolo hanno conquistato la vittoria contro l'Argentina nel secondo incontro del girone. L'Italia si è imposta per 3-1 (25-17, 21-25, 25-17, 25-23).

TENNIS: ERRANI-VINCI AI QUARTI

La coppia azzurra composta da Sara Errani e Roberta Vinci si è qualificata per i quarti di finale del torneo di doppio femminile ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Le azzurre, testa di serie numero due del tabellone olimpico, hanno battuto in tre set le slovene Andreja Klepac e Katarina Srebotnik con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-4. Ora se la vedranno con le favoritissime sorelle americane Serena e Venus Williams.

PALLANUOTO: PARI ITALIA CON LA GRECIA

Il Settebello di pallanuoto ha pareggiato per 7-7 (1-2, 2-1, 3-2, 1-2) con la Grecia nel secondo incontro del girone A. All'esordio gli azzurri avevano battuto l'Australia. In classifica l'Italia è ora alle spalle della Croazia a punteggio pieno e prossima avversaria.

BADMINTON: ALLEGRINI BATTUTA

Sconfitta per Agnese Allegrini nel badminton. L'azzurra, impegnata nel Gruppo B, è stata battuta in due set dalla sudcoreana Yeon-Ju Bae con il punteggio di 21-11, 21-15.

SCHERMA: QUARTI FIORETTO, AVANTI SOLO BALDINI

Solo uno dei tre schermidori italiani qualificati ai quarti di finale ha centrato l'accesso alle semifinali del torneo di fioretto maschile. Si tratta di Andrea Baldini, che si è sbarazzato con sicurezza del russo Cheremisinov per 15-5 . Fuori Valerio Aspromonte, sconfitto 15-9 dal cinese Lei, out anche Andrea Cassarà, eliminato dall'egiziano Abouelkassem con il punteggio di 15-10.



SCHERMA: AVANTI ANCHE CASSARA'

Dopo un assalto molto tirato e conclusosi alla stoccata supplementare, anche Andrea Cassarà accede ai quarti di finale del torneo di fioretto maschile battendo il giapponese Ota per 15-14.



SCHERMA: BALDINI AI QUARTI

Andrea Baldini si è qualificato per i quarti di finale del torneo olimpico di fioretto individuale maschile. Il livornese ha sconfitto agli ottavi l'americano Race Imboden per 15-9.



SCHERMA: ASPROMONTE AI QUARTI

Valerio Aspromonte è approdato ai quarti di finale del torneo olimpico di fioretto maschile individuale. Sulla pedana dell'ExCel di Londra, il romano si è imposto agli ottavi sul tedesco Sebastian Bachmann per 15-11.



TIRO: LODDE 5° NELLO SKEET

Luigi Lodde si è classificato al quinto posto nella finale dello skeet alle Olimpiadi di Londra. L'esordiente tiratore sardo ha abbattuto in totale 143 piattelli, uno solo in meno di quelli necessari per vincere la medaglia di bronzo. La medaglia d'oro è andata all'americano Vincent Hancock, campione già a Pechino, con il nuovo record olimpico di 148 piattelli abbattuti. L'argento è andato al danese Anders Golding con 146.



PUGILATO: 49 KG, CAPPAI ELIMINATO

Sconfitta per Manuel Cappai nel torneo di pugilato, categoria 49 kg, ai Giochi olimpici di Londra. L'italiano 19enne è stato battuto ai sedicesimi di finale dal filippino Mark Barriga per 17-7, 5-2 dopo il primo round, 4-2 nel secondo e 8-3 nel terzo.



SCHERMA: CASSARA' AGLI OTTAVI

Anche Andrea Cassarà, dopo Aspromonte e Baldini, si è qualificato per gli ottavi di finale nel torneo maschile di fioretto ai Giochi olimpici di Londra. L'atleta dei Carabinieri ha battuto il tunisino Mohamed Samandi 15-7.



CANOTTAGGIO: 4 SENZA PL, ITALIA FUORI DALLA FINALE

Niente da fare per il quattro senza pesi leggeri italiano che fallisce l'accesso alla finale. L'equipaggio composto da Caianiello, Danesin, Goretti e Miani, impegnato nelle semifinali, ha chiuso al quinto posto guadagnando solo l'accesso alla finale B.



TENNIS: BRACCIALI-SEPPI FUORI

Eliminati al primo turno nel torneo di doppio maschile ai Giochi olimpici di Londra gli azzurri Daniele Bracciali e Andreas Seppi. La coppia italiana e' stata battuta, sul campo 15 di Wimbledon, per 4-6, 7-6, 6-4 dai cechi Berdych-Stepanek in due ore e tre minuti.



SCHERMA: BALDINI AGLI OTTAVI

Andrea Baldini si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo olimpico di fioretto individuale maschile. Il 27enne livornese, alla sua prima partecipazione ai Giochi dopo l'esclusione da Pechino 2008 per una positività a un diuretico, ha superato, al debutto nel tabellone dei 32, il giapponese Ryo Miyake per 15-6.



CANOTTAGGIO: SARTORI E BATTISTI IN FINALE

La coppia azzurra di canottaggio del 2 di coppia formata da Alessio Sartori e Romano Battisti ha tagliato il traguardo al terzo posto nella semifinale Olimpica staccando il pass per la finale. Gli azzurri hanno ottenuto la qualificazione arrivando alle spalle di Ucraina e Nuova Zelanda. La finale e' in programma giovedi' 2 agosto alle 9.50 ora locale (le 10.50 ora italiana) sul campo di gara di Eton Dorney.



TIRO: SKEET, LODDE IN FINALE E FALCO FUORI

L'azzurro Luigi Lodde ha superato brillantemente le ultime due serie di qualificazione, ottenendo un punteggio complessivo di 120 e qualificandosi per la finale di tiro a volo specialita' skeet in programma nel pomeriggio alla Royal Artillery Barracks. Il tiratore sardo e' dietro di tre punti dal britannico Vincent Hancock che guida la graduatoria. Solo tredicesimo ieri nelle prime tre serie, Lodde e' stato capace stamattina di risalire la classifica con due prove da punteggio pieno. Eliminato Ennio Falco.



ARCO: FRANGILLI GIA' ELIMINATO

Dopo Marco Galiazzo anche Michele Frangilli, l'arciere oro nella prova a squadre, esce di scena dalla gara individuale al primo turno delle eliminatorie. L'olimpionico e' stato battuto dall'ucraino Dmytro Hrackov.



SCHERMA: ASPROMONTE AGLI OTTAVI

Valerio Aspromonte si e' qualificato per gli ottavi di finale del torneo olimpico di fioretto maschile individuale. Il romano, al suo debutto nel tabellone dei 32, ha superato il rumeno Radu Daraban per 15-11. L'azzurro era partito male: sotto 0-5, ha messo a segno sei stoccate consecutive per il sorpasso (6-5). Match equilibrato sino alla fine della seconda manche, poi l'azzurro e' riuscito a mettere al sicuro la vittoria.



JUDO: 63 KG, GWEND ELIMINATA

Edwige Gwend è stata eliminata nel match d'esordio del torneo di judo femminile dei Giochi Olimpici di Londra, categoria 63kg. La judoka italiana è stata sconfitta dalla cinese Lili Xu.



NUOTO: LA 4x200 SL ELIMINATA

Mattina di qualificazione anche per la staffetta 4x200 stile libero: la formazione italiana ha conquistato il sesto posto con il tempo di 7'12"69 che non è sufficiente per l'accesso alla finale.



EQUITAZIONE: PANIZZON BENE NEL COMPLETO

Si sta comportando estremamente bene nel concorso completo di equitazione Vittoria Panizzon, che ha compiuto percorso netto nel salto ed è in testa alla classifica della specialità. Penalità pesanti, invece, per Stefano Brecciaroli, con il suo Apollo che ha rifiutato l'ostacolo.



JUDO: 81 KG, CIANO ELIMINATO

Eliminazione ai sedicesimi di finale per l'italiano Antonio Ciano impegnato nella categoria 81 kg nel judo ai Giochi olimpici di Londra. L'azzurro ha ceduto al tedesco Ole Bischof.



CANOTTAGGIO: 4 SENZA U, AZZURRI IN SEMIFINALE

Si qualificano alle semifinali gli azzurri del canottaggio impegnati nel quattro senza maschile ai Giochi olimpici di Londra. Il quartetto italiano riesce a strappare la terza posizione dopo un testa a testa negli ultimi metri con la Repubblica ceca. La batteria è stata vinta dalla Serbia col tempo di 6'01"97. Seconda la Nuova Zelanda, 6'03"66, Italia a 6'04"27, dietro la Repubblica Ceca a 6'04"56.



NUOTO: 100 SL, MAGNINI E DOTTO FUORI IN BATTERIA

Niente da fare per Filippo Magnini, subito eliminato nelle batterie dei 100 stile libero ai Giochi di Londra. Il campione europeo ha chiuso penultimo la sua frazione con 49"18. Male anche l'altro azzurro Luca Dotto, settimo nella sua batteria in 49"43.