Un passo è fatto, ora tocca aspettare. Federica Pellegrini non sbaglia più, domina senza troppe difficoltà la sua semifinale e si prende un posto nella gara per le medaglie. Non esagera, anche per via di una gara decisamente più lenta dell'altra semifinale, ma va e questo è quel che conta. Alla fine il suo 1.56:67 non è un tempone ma è un crono che la tiene tranquillamente in gara per la medaglia più preziosa anche se le avversarie filano e filano eccome.

In questo senso il cronometro è impietoso. Bronte Barratt (1.56:08), Allison Schmitt (1.56:15) e Camille Muffat (1.56:18) hanno nuotato più veloci di Federica. Vale per quel che vale, ma è un segnale di quel che potrà accadere in finale. Ci sarà da dare tutto, insomma, perché vincere o perdere sarà davvero questione di dettagli. Per questo la Pellegrini non molla l'osso: "Domani sarà sicuramente un'altra gara - dice -. Le critiche non mi interessano, io so che ho fatto il massimo e mi basta. Se mi accontenterei del terzo posto? No, no. Non firmo, voglio giocarmi tutto fino all'ultima bracciata. Vado "all in" e poi vediamo. Gli italiani potranno tornare a sognare? Spero di tornare a sognare io".