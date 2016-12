Tweet razzista, Morganella espulso dai Giochi

Il capo della delegazione elvetica ai Giochi di Londra Gian Gilli ha deciso chedovrà rientrare in patria. Il difensore del Palermo infatti l'ha combinata troppo grossa per non essere punito dopo la sconfitta per 2-1 contro la Corea del Sud, sul profilo(che è stato chiuso) è apparso un commento razzista nei confronti degli asiatici: "Je fonsde out les coreen allez sout vous lebru" ovvero "Distruggo tutti i coreani, bruciate tutti". Una dichiarazione sopra le righe capace di infrangere in un colpo solo i valori della manifestazione olimpica: amicizia, eccellenza, rispetto.

A nulla è valso il dietrofront del giocatore in un messaggio di scuse: "Mi scuso per quanto scritto in precedenza, spinto dalle emozioni. Scusate il mio comportamento".

