Il nuoto Usa non ci sta: "Ye Shiwen è dopata"

- Il primo grande caso olimpico arriva dal nuoto. A farlo scoppiare sono stati gli americani che hanno insinuato il seme del dubbio doping sul record della sedicenne cinese. La giovane asiatica ha conquistato l'nuotando gli ultimi 100 metri in stile libero più veloce di. "Serve prudenza - ha dichiarato l'americano Leonard - ma la storia insegna che dietro cose incredibili c'è l'ombra del doping".

"Nella storia del nostro sport - continua, direttore esecutivo della World Swimming Coach Association e della Usa Swimming Coach Association, al Guardian - quando vediamo qualcosa di 'incredibile', e metto incredibile tra virgolette, la storia ci mostra che c'entra il doping. Quegli ultimi cento metri, a gente che lavora in questo settore da anni, ricordano le nuotatrici dell'Europa dell'est. Ricordano i 400 misti di Michelle Smith a Atlanta''., irlandese, vinse i 400 misti nel 1996 e due anni dopo fu bandita per quattro anni per doping.

La Ye Shiwen però nega ''categoricamente'' il doping. ''Non c'è alcun problema di quel tipo. La squadra cinese ha regole ferree'', ha detto la giovanissima atleta dopo essersi dimostrata in forma impeccabile anche alle qualificazioni dei 200 misti con il miglior tempo mondiale dell'anno.