Dalla carabina l'ottava medaglia azzurra

Il tiratore delle Fiamme Gialle era stato il primo atleta di ogni disciplina a qualificarsi per i Giochi di Londra 2012 quando, nel luglio 2010, si era laureato campione del mondo a Monaco. Nella serie finale l'azzurro ha collezionato 102.5 punti, dopo aver chiuso in testa la prima serie con 599 punti. Come accennato, fatale, nei 10 tiri finali, il penultimo, dove ha collezionato 9.4 punti contro i 10.5 del romeno che è balzato in testa ed ha poi vinto la medaglia d'oro.

"Una medaglia sofferta. Arrivavo qui da campione del mondo e primo nel ranking, ero concentrato ma c'erano molte distrazioni. E' stato tutto uno stringere i denti dal primo all'ultimo colpo". Così Niccolo Campriani dopo aver conquistato la medaglia d'argento. "Ho dato tutto, è stato bravissimo Moldoveanu che era arrivato quarto a Pechino, oggi è la sua giornata. Io sono contento - ha aggiunto l'azzurro - ho fatto il mio lavoro in condizioni non facili". Campriani rivive poi i momenti delicali della finale: "Non è facile, ogni colpo è comandato, Ci sono pochi secondi e se ti prende il panico è finita. Io dopo il primo nove pensavo il peggio, mi son rimesso in carreggiata e alla fine sono riuscito a finire la gara come volevo". Infine gli inevitabili ringraziamenti, di cui uno speciale alla fidanzata Petra Zublasing, anche lei azzurra del tiro. "E' stata molto importante per me, da quando ci conosciamo non ho mai mancato un podio. Oggi sono qui da solo, ma vorrei ringraziare anche tutta la mia famiglia, le Fiamme Gialle e tante altre persone".