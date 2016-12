Un altro argento e tanta Fede

BADMINTON: ALLEGRINI BATTUTA

L'azzurra Agnese Allegrini ha perso nel singolare femminile di Badminton la sfida contro la malese Jing Yi Tee con un secco 2-0. Martedì le ultime speranze per l'italiana contro la coreana Yeon Ju Bae che a sua volta aveva battuto 2-1 la malese.

VOLLEY FEMMINILE: L'ITALIA SUPERA IL GIAPPONE 3-1

Seconda partita e secondo successo per l'Italia del volley nel girone A. Le azzurre hanno superato 3-1 il Giappone (25-22; 25-21; 20-25; 25-21) salendo a quota quattro punti in classifica.

NUOTO: PELLEGRINI IN FINALE NEI 200 STILE

Federica Pellegrini ha vinto la propria semifinale nei 200 stile libero conquistato il pass per la finale della specialità. Decisivi gli ultimi cinquanta metri dove l'azzurra ha staccato le avversarie con un cambio marcia che non ha lasciato scampo. Per la Pellegrini quarto tempo assoluto in semifinale.

TENNIS: PENNETTA AVANTI

Flavia Pennetta rimane l'unica rappresentante azzurra nel torneo di singolare femminile di tennis: la brindisina si qualifica per gli ottavi del torneo olimpico in svolgimento sull'erba di Wimbledon dopo avere battuto la bulgara Tsvetana Pironkova in due set con il punteggio di 7-5, 6-1. Prossima avversaria dell'azzurra, la ceca Petra Kvitova, numero 6 del ranking Wta.



VELA: AZZURRI DISCRETI NEL 49ER

Arrivano un 14.imo e un 11.imo posto nelle prime due regate della classe 49er di vela per l'equipaggio italiano formato dal palermitano Giuseppe Angilella e da Gianfranco Sibello di Alassio. I due azzurri torneranno in acqua domani per le ragate 3 e 4 nel campo di regata di Weymouth and Portland. In campo femminile Francesca Clapcich è giunta al traguardo 20.a nella prima regata e 16.a nella seconda regata di laser. Anche lei tornerà in acqua domani per le gare 3 e 4.

EQUITAZIONE: BRECCIAROLI SCIVOLA GIU'

Dopo la terza prova del concorso completo individuale, quella di cross country, il nostro Stefano Brecciaroli perde posizioni in classifica e dopo aver chiuso al secondo posto la prova di Dressage di ieri, scivola fino alla 16.ima posizione con i suoi 50,100 punti. Meglio dell'azzurro ha fatto Vittoria Panizzon, che ha chiuso il percorso senza penalità risalendo fino al 23.imo posto a quota 53,500. In testa c'è la coppia formata dalla svedese Sara Algotsson e dalla tedesca Ingrid Klimke (39,300). Domani è in programma il salto, ultima prova del completo.

CANOA SLALOM: GIAI PRON IN SEMIFINALE

L'italiana Maria Clara Giai Pron si è qualificata per le semifinali della canoa nella specialità slalom k1, piazzandosi al secondo posto con 99.66 dietro alla britannica Lizzie Neave prima con 98.92. In acqua per le semifinali giovedì 2 agosto al Lee Valley White Water Centre alle 14 ora locale (le 15 ora italiana). In campo maschile non sono riusciti a qualificarsi per la finale Pietro Camporesi e Niccolò Ferrari nel C2 slalom: i due azzurri non sono andati oltre il 13° posto.

TENNIS: SEPPI CEDE A DEL POTRO

Niente da fare per Andreas Seppi nel secondo turno del singolare maschile di tennis. A Wimbledon l'azzurro ha ceduto in due set all'argentino Juan Martin Del Potro: 6-3, 7-6.

PALLANUOTO: SETTEROSA SCONFITTO

Esordio amaro per le azzurre della pallanuoto. Il Setterosa ha infatti perso 10-8 contro l'Australia nella prima gara del Gruppo F.



VELA: REGOLO INDIETRO NEL LASER

Michele Regolo nelle prime due regate della classe Laser di vela si è classificato 31° e 35°. Domani in programma le regate 3 e 4.



ARCO: GALIAZZO SUBITO FUORI

Comincia male la prova individuale di arco per gli italiani. Marco Galiazzo è stato infatti eliminato al primo turno dal messicano Serrano con il punteggio di 6-2.



SCHERMA: ELIMINATA LA FIAMINGO

Si è interrotto ai quarti di finale il cammino di Rossella Fiamingo nel torneo individuale femminile di spada. L'azzurra è stata battuta alla stoccata supplementare dalla cinese Sun con il punteggio di 15-14.



JUDO: QUINTAVALLE NIENTE BRONZO

Purtroppo Giulia Quintavallenon riesce a salire sul podio del judo femminile categoria 57 kg: nella finale-ripescaggi che avrebbe assicurato una medaglia di bronzo, l'azzurra è stata sconfitta per ippon dalla statunitense Malloy.



TIRO A VOLO: FALCO BENE

L'azzurro Ennio Falco, alla sua quinta Olimpiade ed oro ad Atlanta 1996, ha chiuso al quinto posto la prima giornata delle qualificazioni dello skeet, una delle tre specialità olimpiche del tiro a volo. L'atleta campano ha ottenuto 71/75, finendo dietro al campione in carica Vincent Hancock (Usa), primo con 74, ed allo svedese Nilsson, il danese Golding ed il rappresentante del Qatar Al-Attiya, tutti e tre secondi a pari merito con 72. Undicesimo è l'altro azzurro Luigi Lodde, con 70, alla pari con l'australiano Ferguson ed allo Sceicco del Dubai Saeed Al-Maktoum. Domani sono in programma le ultime due serie di piattelli (50) delle qualificazioni, poi c'è la finale, alla quale saranno ammessi i migliori sei, prevista per le 14 ora di Londra.

TENNIS: DISASTRO SCHIAVONE

Dopo Sara Errani anche Francesca Schiavone saluta le Olimpiadi. La tennista italiana è stata sconfitta nel secondo turno del torneo di tennis dalla russa Vera Zvonareva con il punteggio di 6-3, 6-3 in 1 ora e 11 minuti di gioco.

SCHERMA: FIAMINGO AI QUARTI

Rossella Fiamingo si è qualificata per i quarti di finale della prova olimpica di spada individuale femminile. La 21enne catanese ha sconfitto agli ottavi l'americana Maya Lawrence per 15-7 e ora, per un posto in semifinale, dovrà vedersela con la numero uno del tabellone, la cinese Sun.

TENNIS: ERRANI SCHIANTATA DA VENUS

Sara Errani si è arresa al primo turno del torneo di singolare femminile di tennis dei Giochi olimpici di Londra. Sull'erba di Wimbledon, la numero uno d'Italia e numero 9 del mondo, ha ceduto contro la statunitense Venus Williams, attualmente 69 nel ranking Wta, ma vincitrice dell'oro olimpico a Sydney nel 2000, per 6-3 6-1, in un'ora e 3' di gioco.

JUDO: QUINTAVALLE ALLA FINALE PER IL BRONZO

Giulia Quintavalle si qualifica per la finale per il bronzo del torneo olimpico di judo, categoria 57 kg. L'azzurra, campionessa uscente, nel ripescaggio ha sconfitto l'austriaca Sabrina Filzmoser, squalificata per presa irregolare.



SCHERMA: FIAMINGO AVANTI

Rossella Fiamingo accede agli ottavi di finale del torneo di spada femminile. La siciliana, debuttante ai Giochi, ha battuto per 15-11 la giapponese Nakano ed ora sfiderà la statunitense Lawrence, giustiziera della sua compagna di squadra Mara Navarria.

SCHERMA: NAVARRIA E DEL CARRETTO SUBITO OUT

Le azzurre Mara Navarria e Bianca Del Carretto sono state eliminate nel tabellone dei 32 della prova olimpica di spada individuale femminile. La Navarria si è arresa per 15-12 all'americana Maya Lawrence, mentre Bianca Del Carretto ha ceduto alla priorità (13-12) alla tedesca Britta Heidemann, olimpionica uscente.

JUDO: QUINTAVALLE BATTUTA NEI QUARTI

Giulia Quintavalle non riuscirà a bissare l'oro olimpico di Pechino. La campionessa romana è stata sconfitta nel tabellone principale della categoria 57 kg dalla giapponese Kaori Matsumoto nei quarti di finale. Ora l'azzurra accede al tabellone ripescaggi, che potrebbe portarla alla medaglia di bronzo.



CARABINA 10 M: ARGENTO PER CAMPRIANI

Niccolo' Campriani ha vinto la medaglia d'argento nel tiro a segno, specialita' carabina dai 10 metri maschile, dei Giochi olimpici di Londra. Alla Royal Artillery Barracks, l'azzurro si e' piazzato secondo con 701.5 punti. Il ventiquattrenne fiorentino e' arrivato alle spalle del romeno Alin George Moldoveanu, medaglia d'oro, con 702.1 punti. Bronzo all'indiano Gagan Narang, con 701.1 punti.



JUDO: QUINTAVALLE AI QUARTI

Esordio positivo per l'olimpionica del judo Giulia Quintavalle nella categoria 57 Kg. L'azzurra, agli ottavi di finale, ha battuto per ippon la coreana Kim Jan Di ed è approdata ai quarti dove affronterà la giapponese Kaori Matsumoto.



CARABINA 10 M.: CAMPRIANI IN FINALE

Niccolò Campriani si è qualificato per la finale olimpica della carabina ad aria compressa 10 metri ottenendo con 599 il miglior punteggio delle qualificazioni, eguagliando il record olimpico, alla pari con il romeno Alin George Moldoveanu. Seguono l'indiano Narang e il cinese Wang con 598. Tutti e otto i finalisti si porteranno dietro il punteggio delle eliminatorie.



TIRO CON L'ARCO DONNE: LIONETTI AGLI OTTAVI

Prosegue la marcia di Pia Lionetti nella gara individuale di tiro con l'arco alle Olimpiadi di Londra. La 25enne pugliese si qualifica per gli ottavi grazie alla vittoria nei 16esimi sull'americana Miranda Leek con il punteggio di 6-4.

NUOTO: PELLEGRINI IN SEMIFINALE DEI 200 SL

Federica Pellegrini si è qualificata per le semifinali dei 200 stile libero donne, in programma nel pomeriggio. L'azzurra ha chiuso la propria batteria al primo posto in 1'57"16.

CANOTTAGGIO: AZZURRI 4 DI COPPIA IN SEMIFINALE

Il 4 di coppia italiano si qualifica per le semifinali dei Giochi Olimpici di Londra. Nella batteria di ripescaggio, la barca azzurra formata daha chiuso al secondo posto con il tempo di 5'44"57. Primo posto per la Nuova Zelanda, terzo per la Svizzera. Eliminati gli Stati Uniti.si è qualificata per i sedicesimi del torneo individuale donne di Arco ai giochi olimpici di Londra. L'azzurra ha battuto 6-2 la sudafricana Karen Hultzer.sono state eliminate nella batteria di ripescaggio dei 2 senza donne ai Giochi Olimpici di Londra. La barca azzurra ha chiuso al quarto posto con il tempo di 7'18"14 e prenderà ora parte alle finali per un piazzamento dal 7° al 10° posto.