E' di Occhiuzzi la medaglia numero 7: argento

- Settima gioia in due giorni per la squadra italiana alle Olimpiadi di Londra, ancora una volta grazie alla scherma.ha conquistato la medaglia d'argento nel torneo di sciabola individuale maschile. L'azzurro, dopo un percorso in cui aveva eliminato ancheo, si è arreso solo in finale all'ungheresePunteggio finale, decisivo l'allungo immediato sul 7-0 dell'avversario.

"Lui è partito fortissimo non riuscivo a prenderlo, un po' di amaro c'è, ma tra un secondo passerà". Queste le prime considerazioni al termine dell'ultimo assalto di Occhiuzzi, che si rende conto di avere pagato l'empasse dei primi secondi: "Forse all'inizio potevo fare meglio, sapevo che partiva forte, ma è la mia prima medaglia e me la godo tutta".

"Non sono più il gregario di nessuno, ora sono il vice campione olimpico - ha aggiunto il 31enne napoletano nella mixed zone dell'ExCel - E' un sogno che in parte giunge inaspettato ed in parte no perché me lo sentivo da questa mattina. Mi sono messo a tirare e tutto è arrivato naturale: non mi sono mai divertito così, è stata la giornata perfetta, una figata".

"In finale ho sofferto tatticamente Szilagyi - ha proseguito - Lui ha tirato benissimo e quando ho cercato di raddrizzare il match era ormai troppo tardi, avrei dovuto cominciare a farlo prima". L'argento, però, è un traguardo importante: "Lo dedico alla mia famiglia ma soprattutto a me stesso. E' stata una sofferenza da quando avevo sei anni, non è stato poi facile restare all'ombra di grandi campioni come Montano e Tarantino. Ora ci sono anch'io, ed è una grande soddisfazione". Supportato dalla fidanzata Valeria, Occhiuzzi, che ai quarti ha eliminato Montano ("con Aldo è sempre una lotteria, non era al top, ma anche io non ero al 100%"), darà il suo solito contributo nella gara a squadre: "Avremo la carica giusta, noi siamo molto amici e voglio fare bene anche per loro".

Bronzo al russo, che ha superato per 15-10 il romeno Rares Dumitrescu.