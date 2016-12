Calcio, addio Tricampeones: Spagna fuori

- Dopo i tre golnella gara d'esordio, ilolimpico concede il bis, rifila tre pappine anche allae strappa la qualificazione alla fase successiva. La partita, poi vinta bene, non si era messa bene per i verdeoro, sotto dopo 8' per la rete di. A rimettere le cose a posto ci ha pensato, in rete al 15', prima del raddoppio del solitonella ripresa (65') e del terzo e conclusivo gol dial 93'.

Ma Brasile a parte, nel torneo olimpico è stata giornata di sorprese formato famiglia. La prima porta la firma del Senegal, che ha superato per 2-0 l'Uruguay di Cavani. A decidere è stata la partita la doppietta di Moussa Konate al 10' e al 37'. In campo per tutti i 90' oltre al "Matador" anche gli altri "italiani" Arevalo Rios e Ramirez, che è stato ammonito, mentre è entrato a inizio ripresa il palermitano Hernandez.

In serata, la seconda "bomba" con la clamorosa, inattesa eliminazione della Spagna. La Roja sognava il "triplete" dopo Mondiale ed Europeo: ma dopo il ko nel turno inaugurale con il Giappone, ecco quello ancora più sconcertante con l'Honduras, che è andato in gol con Bengtson al 7' e ha poi difeso con una ferocia agonistica aiutata da un po' di fortuna: ben tre i legni colpiti dagli spagnoli, tra l'altro inferociti per un rigore apparso molto evidente non concesso dall'arbitro Soto.

Avanti, invece, la Gran Bretagna, lanciata da una rete dell' "highlander" Ryan Giggs contro gli Emirati Arabi. Il gol del gallese al 16' ha permesso ai padroni di casa di chiudere in vantaggio il primo tempo. Poi nella ripresa momentaneo pareggio di Rashed Eisa al 15'. Tocca a Sinclair al 28' e Sturridge al 31' fissare il risultato sul 3-1 finale.