Eterna Vezzali: "Magari sarò anche a Rio"

foto SportMediaset 12:11 - Tredici secondi. Tredici secondi e quattro stoccate da rimontare. Tredici secondi per un'impresa epica chiusa con il bronzo al collo. Quinta medaglia individuale in cinque Olimpiadi diverse. Valentina è qualcosa di infinito, e a 38 anni non ne ha ancora abbastanza: "Finisce qui? Non è detto. Non mi piace lasciare le cose a metà - dice la Vezzali dopo la finale 3°/4° posto -. Chissà, magari a Rio ci sarò di nuovo...".

Una campionessa immensa, per la quale gli aggettivi non bastano. E allora lasciamo che a descriverla siano i numeri: cinque podi olimpici individuali (oro a Sidney 2000, Atene 2004 e Pechino 2008, argento ad Atlanta '96, bronzo a Londra 2012); tre podi olimpici a squadre (oro ad Atlanta '96 e Sidney 2000, bronzo a Pechino 2008); sei Mondiali individuali ('99, '01, '03, '05, '07, '11); sette Mondiali a squadre ('95, '97, '98, '01, '04, '09, '10), cinque Europei individuali ('98, '99, '01, '09, '10); cinque Europei a squadre ('99, '01, '09, '10, '11, '12); undici Coppe del Mondo.



Una bacheca che le è valsa il ruolo di portabandiera a Londra 2012. Ruolo che avrebbe voluto onorare con la quarta medaglia d'oro consecutiva: "Avrei voluto confermarmi, fare qualcosa che nessuna donna ha fatto - spiega la Vezzali -. Ma alla fine va bene così, nemmeno nello sport esiste la perfezione. Anche perché sono alla quinta Olimpiade e ogni volta la pressione è maggiore". Finita qui? A sentire lei, non sembra proprio: "Non mi piace lasciare le cose a metà. Resto concentrata sulla prossima gara, poi magari, insieme a mio marito Mimmo, penserò a regalare a pietro un fratellino o una sorellina. Erano qui entrambi, avranno pianto insieme. Ma chissà. Magari a Rio ci sarò di nuovo...".