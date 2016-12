Due medaglie ma il nuoto stecca

BEACH VOLLEY: BUONA LA PRIMA PER LUPO E NICOLAI

Esordio vincente per Daniele Lupo e Paolo Nicolai nel primo incontro del torneo di beach volley maschile. Gli azzurri hanno superato per 2-0 (21-19, 21-18) la coppia svizzera Bellaguarda-Heuscher.

VOLLEY: ESORDIO AMARO PER GLI AZZURRI

Brutto esordio per l'Italia maschile della pallavolo. Gli azzurri di Berruto sono stati sconfitti dalla Polonia per 3-1 (25-21, 20-25, 23-25, 14-25) nel primo incontro del girone A.

GINNASTICA: STORICA FINALE PER LE AZZURRE

Con il settimo posto nelle qualificazioni, la nazionale italiana femminile di ginnastica artistica conquista una storica finale (in programma martedì) di squadra. Finale sarà anche per Vanessa Ferrari e Carlotta Ferlito nel concorso generale delle migliori 24 ginnaste su quattro attrezzi. Un grande risultato a cui si aggiunge la finale di specialità al corpo libero ancora per la Ferrari che con il terzo punteggio di qualificazione (14.900) può davvero mirare a una medaglia. Le azzurre (oltre a Ferrari e Ferlito erano in campo Giorgia Campana, Erika Fasana ed Elisabetta Preziosa) hanno totalizzato 168.397 con una gara pulita e senza gravi errori, minata solo da qualche imprecisione alla trave che ha tenuto le azzurre fuori dalle migliori otto in questa specialità. In testa alla classifica a squadre dopo le qualificazioni ci sono gli Stati Uniti.

NUOTO: STAFFETTA SOLO SETTIMA

Niente da fare per la staffetta italiana nella finale della 4x100 stile libero. Dotto, Orsi, Santucci e Magnini non sono riusciti ad andare oltre il setiimo posto. A sorpresa il titolo è andato alla Francia sugli Usa di Phelps e Lochte. Terza la Russia.

NUOTO: BARBIERI FUORI IN SEMIFINALE

Niente finale per Arianna Barbieri nei 100 dorso di nuoto. L'azzurra ha chiuso al settimo posto la sua semifinale.

NUOTO: PELLEGRINI SOLO QUINTA NEI 400 SL

Niente podio per Federica Pellegrini nella finale dei 400 metri stile libero di nuoto. L'azzurra non è mai stata in gara per le medaglie e ha chiuso soltanto quinta. Il titolo olimpico è andato alla giovane francese Camille Muffat.

NUOTO: SCOZZOLI LONTANO DAL PODIO

Piccola delusione per Fabio Scozzoli nella finale dei 100 metri rana di nuoto. L'azzurro ha chiuso solo al settimo posto la gara vinta dal sudafricano Cameron van der Burgh con il nuovo record del mondo di 58"46.

TENNIS: FOGNINI KO CON DJOKOVIC

Niente da fare per Fabio Fognini nel primo turno del torneo maschile di tennis. Sui campi di Wimbledon l'azzurro è stato battuto in rimonta dal numero due del mondo Novak Djokovic. Il serbo si è imposto per 6-7, 6-2, 6-2 in un match interrotto a lungo per la pioggia.

NUOTO: BIANCHI QUINTA NEI 100 FARFALLA

Ilaria Bianchi conquista un ottimo quinto posto nella finale dei 100 metri farfalla di nuoto. L'azzurra ha chiuso la sua prestazione con il record italiano: 57''27. La gara è stata vinta dall'americana Vollmer con il nuovo primato mondiale di 55"98.

SCHERMA: OCCHIUZZI ARGENTO NELLA SCIABOLA

Settima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Londra, con l'argento conquistato nella sciabola uomini da Diego Occhiuzzi, battuto nella finale dall'ungherese Aron Szilagyi per 15-7. Bronzo al russo Nikolay Kovalev, che ha superato per 15-10 il romeno Rares Dumitrescu.

CANOA: MOLMENTI IN SEMIFINALE K1

Daniele Molmenti in semifinale nel K1, Stefano Cipressi primo degli esclusi nel C1. E' questo il bilancio della prima giornata di gare per la canoa slalom italiana a Londra 2012. Nel K1 maschile il pordenonese Molmenti chiude la prima run con il tempo di 91.40 migliorandosi nella seconda frazione grazie ad un 88.68 che gli permette di entrare nei quindici semifinalisti. Il suo e' il nono riscontro cronometrico di giornata nella prova vinta in 83.49 dal tedesco Hannes Aigner. Nulla da fare invece per il bolognese della Marina Militare Stefano Cipressi che nel C1 chiude al tredicesimo posto, sfiorando di 33 centesimi l'accesso alla semifinale alla quale sono approdati in dodici. 96.40 il tempo di Cipressi nella prima prova che nella seconda non riesce a migliorarsi e si vede costretto dunque a chiudere dopo le qualifiche la sua avventura olimpica londinese.



SCIABOLA: OCCHIUZZI IN FINALE

Diego Occhiuzzi ha conquistato la finale maschile individuale della sciabola olimpica. L'azzurro ha sueprato per 15-11 il romeno Rares Dumitrescu. Ora affrotnerà l'ungherese Aron Szilagyi, che si è imposto per 15-7 sul russo Nikolay Kovalev. Male che vada sarà argento. "Non so che sto facendo, mi viene naturale. Il pubblico ci sta, sembra di stare a Napoli... Sapevo di farcela, ero sicuro, su 5 stoccate una la dovevo mettere, va bene così. Ma non mi fermo qui vado avanti", ha commentato a caldo.

EQUITAZIONE: BRECCIAROLI 2° DOPO DRESSAGE

Il cavaliere azzurro Stefano Brecciaroli (Carabinieri) in sella ad Apollo Wd Wendi Kurt Hoev è al secondo posto della classifica provvisoria nel concorso completo, dopo la gara di dressage disputatasi oggi al Greenwich Park di Londra. Con il punteggio di 38.50 il cavaliere romano, in testa per gran parte della gara, è stato superato nel finale dal giapponese Yoshiaki Oiwa su Noonday De Conde con 38.10. Il terzo posto è del 56enne neozelandese plurimedagliato olimpico Mark Tod. Domani è in programma la prova di Cross Country, mentre martedì quella di salto ostacoli, al termine della quale saranno assegnate le medaglie per la disciplina del completo.

CICLISMO DONNE: BRONZINI 5.A

Nella prova in linea di ciclismo femminile, vinta dall'olandese Marianne Vos (argento per l'inglese Elizabeth Armistead e bronzo per la russa Olga Zabelinskaya), nessuna azzurra è finita sul podio. Giorgia Bronzini, la migliore delle italiane, ha chiuso al quinto posto, staccata di 27". Male le altre: Guderzo 30.a, Cantele 34.a.

TUFFI: CAGNOTTO E DALLAPE' FUORI DAL PODIO

Azzurre fuori dal podio nel trampolino 3 metri di tuffi sincro: Tania Cagnotto e Francesca Dallapé sono arrivate quarte con il punteggio finale di 314.10. L'oro è andato alla Cina, l'argento agli Usa, il bronzo al Canada.

JUDO DONNE: BRONZO PER LA FORCINITI

L'azzurra Rosalba Forciniti ha vinto la medaglia di bronzo dello judo donne, categoria 52 kg, battendo la lussemburghese Marie Muller.

PALLANUOTO: IL SETTEBELLO BATTE L'AUSTRALIA

Esordio ok per il Settebello campione del Mondo alle Olimpiadi di Londra. L'Italia di Sandro Campagna ha battuto 8-5 l'Australia. Questi i parziali dei quattro tempi: 3-0, 2-2, 0-1, 3-2. Nella classifica del Gruppo A gli azzurri raggiungono al comando Spagna e Croazia, che hanno battuto rispettivamente Grecia e Kazakistan.

TENNIS: DJOKOVIC-FOGNINI SOSPESA NEL PRIMO SET

Dopo l'attesa per pioggia, è iniziato il match di primo turno del tabellone maschile fra Nole Djokovic (Serbia) e Fabio Fognini. L'italiano ha anche sprecato un set point (contro i tre dell'avversario) prima che il giudice arbitro decidesse per una nuova sospensione a causa di uno scroscio d'acqua. Il punteggio è di 6-6 nel primo set (7-7 al tiebreak).

SOLLEVAMENTO PESI: SCARANTINO ELIMINATO

Animo sereno per Mirco Scarantino dopo il risultato ottenuto nel sollevamento pesi, categoria 56kg, che lo ha visto chiudere al settimo posto e quindi eliminato. Il giovane atleta siciliano è già orientato verso il futuro, senza troppo rammarico per il deludente verdetto di oggi. "Sono alla mia prima Olimpiade e ho solo 17 anni - ha sottolineato Scarantino - la gara non è andata bene a causa di un affaticamento alla gamba. Adesso devo allenarmi duramente e acquisire esperienza, così da potermi qualificare per le Olimpiadi di Rio".

JUDO DONNE: FORCINITI LOTTA PER IL BRONZO

Rosalba Forciniti è stata sconfitta nella semifinale del torneo di judo (52 kg) alle Olimpiadi dalla nordcoreana Kum Ae An. L'azzurra disputerà comunque la poule per portare a casa il bronzo.

SCIABOLA: OCCHIUZZI IN SEMIFINALE

Continua la travolgente cavalcata di Diego Occhiuzzi nella sciabola maschile. Lo schermidore napoletano ha battuto nei quarti l'americano Morehouse: 15-9 il punteggio finale. "Ora andiamo a giocarci la medaglia, finalmente ho scaricato un po' di tensione" ha detto il giustiziere, fra gli altri, di Aldo Montano.

TIRO A VOLO: CAINERO 5.A NELLO SKEET

Chiara Cainero, olimpionica di Pechino, non riesce a salire sul podio nella finale nello skeet. L'azzurra si è classificata solo quinta in una gara dominata dalla statunitense Rhode, che ha chiuso con 99/100 eguagliando il record del mondo. Seconda la cinese Ning Wei, 91 piattelli, bronzo per la slovacca Danka Bartekova con 90 punti. Per la Cainero 89/100 lo score finale.

TIRO A VOLO: CAINERO IN FINALE NELLO SKEET

L'azzurra Chiara Cainero, campionessa olimpica uscente, si è qualificata per la finale dello skeet donne di Londra 2012 chiudendo al 6/o posto nelle eliminatorie, dopo lo spareggio con la svedese Therese Lundqvist, battuta per 2-1. Le due avevano ottenuto entrambe il punteggio di 67/75. Al comando c'è l'americana Rhode con 74/75.

SCIABOLA: OCCHIUZZI FA FUORI MONTANO

Finisce agli ottavi di finale la corsa olimpica di Aldo Montano nella sciabola individuale. Il livornese, arrivato in condizioni precarie a Londra, ha dovuto cedere il passo all'altro azzurro Diego Occhiuzzi, che si è così qualificato per i quarti di finale. Il risultato finale è stato di 15-13. "Purtroppo ho sbagliato a lasciare andare Diego all'inizio del duello - ha spiegato uno sconsolato Montano -, con una difesa non sufficiente e senza attaccare in maniera incisiva. Poi, mi sono messo a lavorare sul centro pedana e sull'attacco ed ho recuperato; ma la partenza era stata troppo ad handicap. C'è grande rammarico: potevo fare di più".

JUDO DONNE: FORCINITI IN SEMIFINALE

Rosalba Forciniti è in semifinale nel torneo olimpico di judo, categoria 52 kg. L'azzurra ha sconfitto nei quarti la sudcoreana Kim Kyung-Ok e ora affronterà la nordcoreana Kum Ae An.

JUDO DONNE: FORCINITI SUPERA IL PRIMO TURNO

Rosalba Forniciti ha superato brillantemente il primo ostacolo nel judo femminile, categoria -52 kg. L'azzurra, che ha battuto grazie a un ippon la tedesca Romy Tarangul, si è qualificata per i quarti di finale.

TENNIS: SLITTA DJOKOVIC-FOGNINI

Il programma del torneo di tennis olimpico ha subito uno slittamento a causa della grandinata e della forte pioggia abbattutasi sui campi di Wimbledon. Posticipato l'inizio della sfida tra il numero uno del mondo Novak Djokovic e Fabio Fognini che doveva iniziare alle 13 ora italiana.

SCIABOLA: TARANTINO FUORI

Luigi Tarantino è stato eliminato al suo debutto nel tabellone dei 32 della prova olimpica di sciabola individuale maschile. Il 39enne napoletano si è arreso per 15-14 al tedesco Max Hartung, che si qualifica così agli ottavi. Sul 12-10 per il suo rivale, Tarantino ha lamentato un infortunio al pollice della mano destra; ripresosi, aveva recuperato sino al 14-14 ma, nell'assalto decisivo, l'arbitro l'ha punito con un cartellino rosso per essersi mosso prima.

RABBIA MAGNINI: "LA STAFFETTA SI FA IN QUATTRO"

Filippo Magnini rimprovera i compagni di staffetta: "Non eravamo concentrati. Per questo mi sono un po' arrabbiato - ha detto - La staffetta si fa in 4, non si può fare in uno o in due, altrimenti non si va da nessuna parte. Per la finale dobbiamo cambiare testa, io voglio dare il massimo ma dobbiamo farlo tutti".

NUOTO: UOMINI IN FINALE NELLA 4X100

L'Italia si qualifica per la finale della staffetta 4x100 stile libero alle Olimpiadi di Londra. Il quartetto composto da Luca Dotto, Andrea Rolla, Michele Santucci e Filippo Magnini ha chiuso al terzo posto la sua batteria con il tempo di 3'15"78, ottavo tempo assoluto. Spettacolare la rimonta di Magnini in ultima frazione. Miglior tempo del mattino per l'Australia con 3'12"29, davanti agli Stati Uniti con 3'12"59 e alla Russia con 3'12"77.

SCIABOLA: OCCHIUZZI RAGGIUNGE MONTANO

Diego Occhiuzzi è approdato agli ottavi di finale del torneo olimpico di sciabola individuale maschile. Sulla pedana dell'ExCel, l'azzurro ha debuttato nel tabellone dei 32 battendo il cinese Liu Xiao per 15-9. Al prossimo round, derby tutto azzurro con Montano.

NUOTO: PELLEGRINI IN FINALE NEI 400 SL

Federica Pellegrini si è qualificata per le finali olimpiche dei 400 stile libero all'Acquatics Centre di Londra. Nella sua batteria la Pellegrini è arrivata terza (4'05"30) che vale il settimo tempo complessivo. Il miglior tempo lo ha ottenuto la francese Muffat (4'03"29). Le finali sono in programma alle 20.18 inglesi, le 21.18 in Italia.

SCIABOLA: MONTANO AGLI OTTAVI

Aldo Montano si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo olimpico di sciabola individuale maschile. Il livornese, nel debutto del tabellone dei 32, ha superato per 15-9 il bielorusso Valery Pryiemka. L'olimpionico di Atene 2004, in pedana nonostante i postumi di un infortunio muscolare all'adduttore della coscia sinistra che aveva messo addirittura in forse la sua partecipazione a Londra 2012, si è trovato sotto anche 5-1 e 7-3 per poi rimontare l'avversario e portare a casa il successo.

JUDO: FARALDO OUT AL PRIMO TURNO

Francesco Faraldo, impegnato nel judo, nella categoria 66 kg, è stato sconfitto dallo spagnolo Sugoi Uriarte, al primo turno di gare. L'azzurro è stato battuto per ippon.

CANOTTAGGIO: 2 DI COPPIA IN SEMIFINALE

Elia Luini e Pietro Ruta hanno vinto la loro batteria del 2 di coppia alle Olimpiadi di Londra. Gli azzurri hanno chiuso con il tempo di 6'35"72 davanti ai portoghesi Fraga e Mendes. I due azzurri si qualificano direttamente per la semifinale.

NUOTO: DI TORA FUORI DALLE SEMIFINALI DEL DORSO

Niente da fare per Mirco Di Tora, che resta fuori dalle semifinali olimpiche dei 100 dorso all'Acquatics Centre di Londra. L'azzurro, secondo nella propria batteria in 54"70, si piazza complessivamente 19.imo. Il migliore tempo è dell'americano Matthew Grevers che chiude in 52"92. Semifinali alle 20.28 ora inglese, le 21.28 italiane.

NUOTO: GUZZETTI ELIMINATA NEI 100 RANA

Michela Guzzetti viene eliminata nelle batterie olimpiche dei 100 rana all'Acquatics Centre di Londra: per lei solo il 27.esimo tempo complessivo (1'08"83).

SCHERMA: MONTANO DEBUTTA CONTRO PRYIEMKA

Sarà Aldo Montano il primo dei tre azzurri a scendere sulla pedana olimpica dell'ExCel di Londra nel tabellone dei 32 di sciabola maschile. Il livornese, campione olimpico ad Atene 2004, debutterà alle ore 12.10 locali (le 13.10 in Italia) contro il bielorusso Pryiemka. Al via Diego Occhiuzzi, che sfiderà il cinese Liu alle 11.50 (12.50) e Luigi Tarantino, opposto alle 12.10 (13.10) al tedesco Hartung.

ARCO: LE AZZURRE NON IMITANO GLI UOMINI

Niente da fare per le azzurre del tiro con l'arco a squadre (Pia Lionetti, Jessica Tomasi e Natalia Valeeva) battute negli ottavi per un solo punto dalla Cina col punteggio finale di 200-199.

NUOTO: BELOTTI, 200 SL AMARI

Marco Belotti esce di scena nelle batterie olimpiche dei 200 sl: all'Acquatics Centre di Londra chiude in 1'49"14, che gli vale il 29 tempo complessivo. Primo crono per il cinese Sun Yang, già oro ieri nei 400 sl, con 1'46"24, in semifinale anche Park Tae-Hwan, Yannick Agnel, Ryan Lochte e Paul Biedermann.

NUOTO: BARBIERI, RECORD E SEMIFINALE

Arianna Barbieri si qualifica per le semifinali dei 100 dorso alle Olimpiadi di Londra. La nuotatrice azzurra ha ottenuto il sedicesimo tempo assoluto nelle batterie, stabilendo anche il nuovo record italiano con 1.00.25. La Barbieri è giunta quinta nella sua batteria. Eliminata Elena Gemo, ottava nella sua batteria con 1.01.77. Da segnalare nell'ultima batteria, l'eliminazione della francese Laure Manaudou.

PING PONG: ELIMINATA L'AZZURRA TAN WELLING

Termina al secondo turno l'avventura dell'azzurra Tan Wenling nel torneo di tennistavolo femminile alle Olimpiadi di Londra. L'atleta azzurra è stata sconfitta per 4-3 (6-11, 11-6, 11-8, 12-14, 8-11, 11-6, 12-10) dalla russa Anna Tikhomirova.

BEACH VOLLEY: ESORDIO OK PER LE AZZURRE

Marta Menegatti e Greta Cicolari avanti dopo il primo turno eliminatorio di Beach volley alle olimpiadi di Londra2012. Le azzurre hanno avuto la meglio sulla coppia russa Ekaterina Khomyakova-Evgeniya Ukolova per 2-1. Le russe si erano aggiudicate il primo set per 21-17, poi il duo Menegatti-Cigolari si è imposto nel secondo per 21-18 e 15-8.

CANOTTAGGIO: 4 SENZA IN SEMIFINALE

L'Italia si qualifica per le semifinali del 4 senza di canottaggio alle Olimpiadi di Londra. Nella batteria di ripescaggio il quartetto azzurro composto da Danesin, Caianiello, Miani e Goretti è arrivato secondo alle spalle degli Stati Uniti con il tempo di 6'01"66.