Nuoto, Lochte stravince i 400 misti

- La prima grande medaglia del nuoto aè di. L'americano si è aggiudicato la finale deicon il tempo di 4'05"18 davanti al brasiliano, argento, e al giapponese, bronzo. Delusione per, che ha chiuso ine fuori dal podio. Niente da fare per l'azzurro, che dopo aver raggiunto il grande traguardo della finale, deve accontentarsi dell'ottava piazza.

Lochte ha condotto dall'inizio e ha finito per divorare il più quotato rivale, entrato in finale con l'ultimo tempo utile (sopra il muro dei 4'13"). Phelps, dopo i primi passaggi incoraggianti, è mancato totalmente nelle ultime quattro vasche, dove ha prestato il fianco alla rimonta di Ribeiro (4'08"86) e Hagino (4'08"94). Lo 'Squalo', già battuto da Lochte nei 200 stile e nei 200 misti all'ultimo Mondiale di Shanghai, ha chiuso la finale con 4'09"28.

"Sono felicissimo, alla fine della gara ero quasi scioccato. Negli ultimi 4 anni ho lavorato per questo - ha detto Lochte prima della premiazione - Sapevo di essere in forma, mentre nuotavo sentivo il tifo sugli spalti". Di altro tenore il commento di Phelps: "Sono un po' frustrato, non mi sento granché bene. Voglio solo lasciarmi questa gara alle spalle e guardare avanti. Non è la partenza ideale, ma devo voltare pagina. Nei primi 200 metri della finale mi sentivo bene. Negli ultimi 100, però, ho fatto fatica".

Finale ricca di contenuti anche quella dei 400 stile libero, che ha consacrato il giovanissimo Yang Sun. Il cinese, classe 1991, ha vinto l'oro e sfiorato il record del mondo. Ma il crono finale (3'40"14) gli è valso il nuovo record olimpico. Alle sue spalle, sul secondo gradino del podio, il coreano Taehwan Park (3'42"06). Terzo posto per lo statunitense Peter Vanderkaay (3'44"69).

Nei, invece, la medaglia d'oro è andata alla 16enne cinese, che ha anche stabilito ilcon 4'28"43. Medaglia d'argento per la statunitense Elizabeth Beisel, seconda in 4'31"27. Terzo posto per l'altra cinese Xuanxu Li (4'32"91). Infine, medaglia d'oro e nuovo record olimpico per ilnella staffetta. Le aussie si sono imposte in 3'33"15, battendo le olandesi, argento in 3'33"79 e le statunitensi (3'34"24).